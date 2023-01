Serie A1 futsal, PalaCatania ancora stregato per la Meta: pareggio rossazzurro e rammarico

Il PalaCatania resta stregato per la Meta Catania che va sotto di due reti, rimonta e sfiora la vittoria. Finisce 2-2 contro Pomezia, ma con tanto rammarico in casa rossazzurra.

Nel primo tempo gara subito in salita e beffarda: dopo cinque secondi tiro cross di Dudu' e Bocão nel tentativo di salvare la sua porta mette dentro per il classico degli autogol. Movimento e intervento che costringe il brasiliano a lasciare il campo per un problema muscolare. Tarantino già senza Alonso squalificato, stringe i denti rinunciando pure a Bocão e chiama la reazione alla sua squadra. La Meta Catania gioca, pressa Pomezia e crea azioni da gol a ripetizione. Sulla strada della Meta però c'è un super Molitierno che chiude la saracinesca con interventi di primo livello su Musumeci, Pulvirenti e due volte Lutin. Clamoroso il palo proprio di Nelson Lutin a cinque dalla fine della prima frazione che strozza in gola l'urlo di gioia dei 1200 del PalaCatania. A due dal termine altro episodio con l'errore in impostazione e con Jonas che vola via in contropiede battendo Dovara per il 2-0 degli ospiti.

Tarantino scuote sempre di più i suoi e nonostante una ripresa inizialmente in sordina con il Pomezia che pressa fin da subito e Dovara a rispondere presente con due efficaci parate, Catania riesce a riprendere il comando della partita. Molitierno continua a sfoderare interventi stroardinari prima su Spellanzon e poi su Pulvirenti. Tarantino prova a dare vivacità con Nelson Lutin abile nell'uno contro uno. Sono però Vaporaki e capitan Musumeci a innescare la riscossa etnea: l'argentino si procura il fallo del doppio giallo per Jorge Santos che va sotto la doccia e in superiorità numerica i rossazzurri trovano subito il gol di Spellanzon. Sul punteggio di 1-2 gara riaperta e Meta Catania spinta dai suoi tifosi. Molitierno prodigioso su Silvestri e sul colpo sotto di Podda, ma nulla può a cinque dalla fine quando ancora Podda direttamente da calcio d'angolo sorprende il portiere di Pomezia regalando il meritato pareggio ai suoi. Ultimi minuti di fuoco: Dovara dice due volte di no su Jonas e Dudu', mentre Tarantino prova il Power play, un uomo in più per tentare la vittoria, ma senza esito nonostante l'occasione sui piedi di Vaporaki che, ormai stanco, non riesce a dare forza al tiro. Finisce così con un pareggio che non può accontentare la Meta, ancora distante dall'ottava piazza, utile per i playoff.

Di seguito il tabellino della gara

META CATANIA-FORTITUDO POMEZIA 2-2 (1-1 p.t.)

META CATANIA: Dovara, Podda, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Coco, Corallo, Tornatore. All. Tarantino

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Divanei, Jorge Santos, Jonas, Dudu, Campoy, Silveri, De Simoni, Lemos, Mentasti, Filippini, Bonci. All. Fernandez

MARCATORI: 2' p.t. Dudu (FP), 18'10'' Jonas (FP), 3'40'' s.t. Spellanzon (M), 12'55'' Podda (M)

AMMONITI: Jonas (FP), Jorge Santos (FP), Vaporaki (M), Molitierno (FP), Silvestri (M), Dovara (M)

ESPULSI: al 3' del s.t. Jorge Santos (FP) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo), Carmine Genoni (Busto Arsizio) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)