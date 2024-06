La Serie C 2024/25: il girone del Catania e le date principali del campionato

Novità importanti riguardano il campionato di terza serie del prossimo anno. Con i Comunicati Ufficiali 327/L e 328/L, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato la composizione dei tre gironi della Serie C NOW 2024/2025 e le date della stagione sportiva. Il Catania è inserito nel girone C. Il campionato avrà inizio domenica 25 agosto 2024 e si concluderà domenica 27 aprile 2025. Programmata una sosta, domenica 29 dicembre, e fissati tre appuntamenti infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo.

SERIE C NOW 2024/2025 - GIRONE C

ACR MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

AZ PICERNO

BENEVENTO

CASERTANA

CATANIA

CAVESE

CROTONE

FOGGIA

GIUGLIANO

JUVENTUS NEXT GEN

LATINA

MONOPOLI

POTENZA

SORRENTO

TARANTO

TEAM ALTAMURA

TRAPANI

TURRIS

Definita, inoltre, la programmazione della Coppa Italia Serie C: l'11 e il 18 agosto i due turni eliminatori; ottavi e quarti di finale il 27 novembre e il 18 dicembre; semifinali con gare di andata e ritorno il 22 gennaio e il 12 febbraio; finale in due atti, il 26 marzo e il 9 aprile.

Ai sensi del Comunicato Ufficiale 329/L, le quattro società ammesse alla Coppa Italia 2024-2025 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A accedono direttamente al Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2024-2025.