Il Catania chiude l'anno con quattro botti: Benevento asfaltato, Chiricò devastante

I rossazzurri si regalano e donano ai propri tifosi, assenti al Vigorito quelli residenti a Catania e provincia, la bella soddisfazione della vittoria sul campo del Benevento. Il Catania asfalta il proprio avversario, ridotto alla fine in nove uomini per due espulsioni rimediate nel corso della sfida, segnando ben quattro reti. Chiricò è devastante, proprio lui apre le danze su calcio di rigore, poi propizia il raddoppio firmato da Zammarini. Gran controllo e punteggio arrotondato ancora da Chiricò e da Deli, subentrato nella ripresa. Prova maiuscola che riscatta le ultime delusioni in campionato con Messina e Sorrento. In archivio il girone d'andata e il 2023, l'obiettivo è giocare un girone di ritorno su ritmi diversi e soprattutto con una maggiore costanza.

Andreoletti manda in campo il Benevento schierato con il 3-5-2: Paleari in porta, El Kaouakibi, Capellini e Rillo a completamento del reparto difensivo; in mediana operano Improta, Karic, Talia, Pinato e Masciangelo; tandem offensivo formato da Marotta e Ferrante. Gli ospiti giocano con il 4-2-3-1: a difesa dei pali Bethers con Curado, Quaini, Lorenzini e Castellini nel pacchetto arretrato; Zammarini e Zanellato a centrocampo dietro il trio composto da Chiricò, Rocca e Chiarella; Dubickas è l'unica punta.

Il Benevento parte forte e già al 2' ci prova con Ferrante che calcia di sinistro andando vicino al bersaglio, palla che sfiora il palo alla destra di Bethers. Tre minuti dopo ancora i padroni di casa con El Kaouakibi mettono in difficoltà il portiere etneo che smanaccia, poi il pericolo viene sventato in corner. Col passare dei minuti i rossazzurri prendono le misure ai campani e cominciano a giocare in maniera più fluida ed efficace. Castellini sale in cattedra con diverse progressioni offensive condite anche da un paio di tentativi di conclusione in porta. Il Catania spreca una ottima chance con Chiricò da buona posizione intorno alla mezz'ora. La partita cambia nel giro di un minuto tra il 35' e il 36': Karic del Benevento viene ammonito due volte, prima per una trattenuta su Castellini, poi per un fallo su Zanellato. Sul conseguente calcio piazzato la pazza arriva dopo un rimpallo a Rocca che viene steso da Paleari: calcio di rigore che Chiricò trasforma senza esitazione. Ospiti in vantaggio. I primi 45' premiano la squadra di Lucarelli, avanti di un gol e di un uomo.

La ripresa si apre con gli etnei di nuovo in rete. Il raddoppio porta la firma di Zammarini al 46', servito magistralmente in no-look da Chiricò, al raddoppio con il suo sinistro imparabile per Paleari. Al 48' Benevento pericolosissimo su azione d'angolo ma l'arbitro ferma l'azione per offside. La sfida si mantiene abbastanza nervosa, con il Benevento scosso dalla difficile situazione in campo, l'uomo in meno e il doppio vantaggio avversario scoraggiano i giallorossi. Primi cambi del match per il Benevento, ma al 60' la squadra di Andreoletti resta in 9 uomini: doppia ammonizione pure per Talia che viene mandato negli spogliatoi. Il terzo gol dei rossazzurri non si fa attendere: al 69' Dubickas vede l'inserimento verso l'area di rigore di Chiricò, lo serve e l'esterno offensivo non si fa pregare, palla sul sinistro e conclusione chirurgica che finisce in fondo al sacco. Il match perde d'intensità col passare dei minuti, la condizione di doppia inferiorità numerica del Benevento e il doppio vantaggio catanese rendono difficile un sussulto rispetto al canovaccio imposto dagli ospiti, in controllo del risultato. I cambi stravolgono le due squadre e proprio da due subentrati viene confezionata l'azione dello 0-4 del Catania: Maffei, da poco entrano sul rettangolo di gioco, serve un assist perfetto per Deli, posizionato perfettamente, che prende la mira e segna all'angolino. Tutti negli spogliatoi al 92', vittoria schiacciante dei rossazzurri che tornano in Sicilia con tre punti d'oro.

TABELLINO

BENEVENTO-CATANIA 0-4 38' e 69' Chiricò rig., 46' Zammarini, 79' Deli

BENEVENTO (3-5-2): Paleari 5; El Kaouakibi 5, Capellini 5, Rillo 5 (57' Viscardi 5); Improta 5.5 (68' Bolsius 5.5), Karic 4, Talia 4.5, Pinato 5.5 (62' Agazzi 5.5), Masciangelo 5.5; Marotta 5.5 (62' Alfieri 5), Ferrante 5.5 (57' Sorrentino 5). A disp: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Ciano, Carfora, Masella. All: Andreoletti 5.5

CATANIA (4-2-3-1): Bethers 6; Curado 6, Quaini 7 (77' Maffei 6.5), Lorenzini 6.5, Castellini 7; Zammarini 7, Zanellato 7 Chiricò 8 (76' De Luca 6), Rocca 6.5 (62' Deli 6.5), Chiarella 6 (70' Rapisarda 6); Dubickas 6.5. A disp: Livieri, Marsura, Popovic. All: Lucarelli 7

ARBITRO: Cavaliere di Paola (Cravotta-Romano)

NOTE: Ammoniti: Karic, Talia

Espulsi: Karic e Talia per somma d'ammonizioni

Recupero: /-2'