Serie C, Brindisi-Catania rinviata a data da destinarsi

Niente da fare. Brindisi-Catania, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C inizialmente programmata per domenica, non si giocherà. La partita infatti è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi a causa dell'indisponibilità dello stadio "Iacovone" di Taranto, dove attualmente si disputano le partite in casa del Brindisi, dopo un incendio che si è verificato nella struttura, resa quindi inagibile.

Nonostante si sia cercata una soluzione, alla fine nessun altro campo è stato messo a disposizione, pertanto l'unica alternativa per la Lega Pro è stata rinviare il match. Si prospetta un recupero in infrasettimanale ad ottobre. Tifosi inferociti, ritengono infatti uno svantaggio il rinvio con successivo recupero in un altro momento.