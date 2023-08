Serie C: campionato su Sky, il Catania si allena con il Calatabiano

Il Catania ha svolto nel pomeriggio, allo stadio “Franco Lagona” di Zafferana Etnea, il secondo allenamento congiunto stagionale: archiviata una breve sessione di lavoro agli ordini di mister Tabbiani, i rossazzurri hanno disputato una partitella con il Calatabiano, che sarà impegnato nel prossimo torneo regionale di Promozione.

In campo anche gli aggregati Popovic e Di Grazia e gli under 19 Privitera, Fichera, Giannetto e Pelleriti.

Il test si è concluso sul 9-1.

Marcatori: pt 7’ Popovic, 13’ Bocic, 20’ Bocic, 27’ Popovic, 37’ Palermo; st 10’ Sarao, 11’ Vezzosi (Cal), 23’ Sarao, 27’ De Luca, 36’ De Luca su rigore.

Il Catania in campo oggi: Livieri (1’st Bethers); Rapisarda (1’st Privitera), Castellini (11’st Fichera), Rizzo, Maffei (1’st Mazzotta); Palermo (11’st Pelleriti), Rocca (1’st Giannetto), Zammarini (1’st Di Grazia); Chiarella, Popovic (1’st Sarao), Bocic (1’st De Luca).

Intanto è stata diffusa la notizia dell'acquisizione dei diritti televisivi per la Serie C del prossimo biennio da parte di Sky che pertanto trasmetterà i match di terza serie nella stagione che sta per cominciare.