Verso Casertana-Catania: le probabili formazioni del match

Il Catania affronterà oggi alle 14.00 allo stadio Pinto la Casertana in occasione della sesta giornata di Serie C. Nei tredici incontri precedenti la squadra di casa ha vinto sei volte e ottenuto sette pareggi. Gli etnei non sono mai rientrati alle falde dell'Etna con i tre punti e si dichiarano pronti a sfatare il tabù. Prima della partita si ricorderà il giovane Marco Dongu, 26enne che ha perso la vita in un incidente stradale la settimana scorsa. Il ragazzo era un appassionato dei colori rossoblù. Per l'occasione il presidente D’Agostino consegnerà ai genitori del ragazzo una maglia speciale.

Le probabili formazioni. Tabbiani deve rinunciare a diversi giocatori. In primis non ci sarà Livieri ma pure Rapisarda, Rizzo e Dubickas. Sarao acciaccato dopo il problema alla spalla rimediato lunedì nel corso della sfida con il Foggia. In porta ci sarà Bethers. La difesa dovrebbe essere completata da Bouah, Silvestri, Curado e Mazzotta. Al centro del campo Zammarini, Ladinetti, Rocca. Davanti Chiricò, Di Carmine e Marsura.

Cangelosi non potrà contare su Turchetta. A difendere i pali Venturi. Nel reparto difensivo l'ex Calapai con Celiento, Soprano e Anastasio. Damian, Proietti e Toscano in mediana con Carretta, Montalto e Curcio a comporre il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Casertana-Catania

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Soprano, Anastasio; Damian, Proietti, Toscano; Carretta, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All. Luca Tabbiani

Ad arbitrare Valerio Crezzini di Siena. Markiyan Voytyuk di Ancona e Federico Fratello di Latina sono gli assistenti. Il IV Ufficiale è Antonio Spera di Barletta.