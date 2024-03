Verso Catania-Audace Cerignola, le probabili formazioni

Mancano soltanto poche ore per la partita Catania-Audace Cerignola, in programma questa sera alle 20:45. Il tecnico etneo Michele Zeoli ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match, valido per la 32esima giornata del girone C del campionato Serie C. "Abbiamo analizzato la partita con il Potenza e i ragazzi mi hanno dato le risposte che volevo - ha detto l'allenatore -, continuando a lavorare sul campo. Nello specifico sono contento degli ultimi due allenamenti. Prepariamo questa sfida consapevoli delle certezze che abbiamo acquisito. Tutti abbiamo la classifica davanti e vincendo possono cambiare tante cose. I ragazzi sono consapevoli di questo e sono concentrati su questa gara e basta".

L'approccio alle partite. "Nei primi tempi questa squadra, a prescindere da come vai a prendere l’avversario, spesso ha denotato una mancanza di sicurezza - ha ammesso Zeoli -. Rivedendo l'incontro di domenica, nella ripresa si è vista qualcosa. Serve equilibrio e meno frenesia. Il discorso fisico deve essere analizzato pure basandosi su quello che si vede. Domenica nel primo tempo ci siamo troppo risparmiati e potevamo fare qualcosa di più. I ragazzi hanno compreso il momento di difficoltà, la situazione di delusione che si prova intorno a questa squadra e hanno grande voglia di riscatto. Vedo tanta partecipazione, la chiedo anche agli infortunati. Un esempio su tutti: Silvestri non può dare il suo contributo in campo ma lo sta offrendo fuori dal campo".

Audace Cerignola. "Quando c’è un cambio di allenatore, a livello emotivo e di adrenalina, l’avversario dà sempre qualcosa in più. Sappiamo che hanno dei giocatori importanti. Possono utilizzare vari moduli. I numeri del Cerignola valgono per loro e per noi. È un momento particolare anche per i pugliesi ma sono più concentrato sulla mia squadra per quello che deve fare in campo. Rapisarda e Chiricò nella catena di destra si conoscono. Ciccio viene quasi da un mese di inattività e prima di Latina ha avuto anche qualche altro acciacco. Da una parte si possono fare alcune cose e dall’altra se ne possono fare altre. È importante mettere i calciatori nelle condizioni di fare meglio, non sempre facendo la stessa cosa ma più cose. Mi aspetto di più sotto il profilo del gioco e della fase di possesso. In settimana abbiamo lavorato su questo. Sulle palla inattive ci lavoravamo tanto anche prima. A livello difensivo mai sofferto ma sul piano offensivo invece potevamo dare di più. Dipende da chi salta e chi calcia. Io mi aspetterei qualcosa di più al limite dell’area per i calciatori che abbiamo nel conquistare punizioni e batterle".

Al termine della seduta di rifinitura il tecnico ha convocato 23 calciatori in vista della sfida. Tra gli indisponibili Andres Tello in quanto il centrocampista, alle prese con un risentimento muscolare, sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni. Prima convocazione in prima squadra per il centrocampista catanese dell’under 19 Carmelo Forti, classe 2006. I rossazzurri sono in ritiro pre-gara. Sabato in mattinata, al "Cibalino", comincerà la preparazione per Padova-Catania, gara fissata martedì 19 marzo alle 20:00.

Il Catania, dopo il pari col Potenza, è alla ricerca di punti. Oggi con l’Audace Cerignola serve necessariamente una svolta. Ma quale potrebbe essere l'11 di partenza rossazzurro. Non sono disponibili Bethers, Bouah, Silvestri, Tello, Quaini e Di Carmine. Si ipotizza un 4-2-3-1 con Furlan tra i pali e in difesa Rapisarda, Monaco (in dubbio con Curado), Kontek e Castellini. Poi Sturaro e Zammarini. Chiricò, Peralta e Marsura. Davanti ballottaggio tra Costantino e Cianci.

I pugliesi, guidati da Raffaele a seguito dell’addio di Tisci, si affidano ai guantoni di Krapikas. Non sono disponibili Ligi, Allegrini, Rizzo, Sainz-Maza e Lombardi. Indietro Visentin, Capomaggio e Tentardini. Più avanti Coccia, Bianco, Tascone e Russo. Ballottaggio tra D’Andrea e Ruggiero insieme a Vuthaj. Prima punta Malcore.

Il match sarà diretto dall'arbitro Domenico Castellone della sezione A.I.A. di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk (Ancona) e Gilberto Laghezza (Mestre). Il quarto ufficiale è Davide Testoni di Ciampino.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Krapikas; Visentin, Capomaggio, Tentardini; Coccia, Bianco, Tascone, Russo; D’Andrea/Ruggiero, Vuthaj; Malcore. Allenatore: Raffaele.

Catania (4-2-3-1): Furlan; Rapisarda, Curado/Monaco, Kontek, Castellini; Sturaro, Zammarini; Chiricò, Peralta, Cicerelli/Marsura; Cianci/Costantino. Allenatore: Zeoli.