Il Catania al bivio, ultimo atto della regular season: la sfida contro il Benevento

Una celebre citazione dice che "basta un poco di zucchero e la pillola va giù" e al Catania serve una vittoria contro il Benevento davanti al pubblico amico (fischio d'inizio oggi alle 18:30) per digerire una stagione amara, evitare i playout e provare a cominciare con un pizzico di ottimismo un percorso playoff che appare comunque impervio, da sempre un torneo a sé stante, opportunità guadagnata grazie alla conquista della Coppa Italia di categoria che gli permetterebbe di partire dalla fase nazionale. L'altra faccia della medeglia, però, si deve considerare: è possibile infatti che gli etnei debbano invece affrontare gli spareggi per non retrocedere.

Un paradosso che nella storia del club etneo resterà sicuramente non dimenticato. La formula magica per la squadra di Zeoli è solo una: il successo col Benevento per mettere un punto esclamativo sulla battaglia per la salvezza. Altri scenari (una non vittoria) renderebbero necessario guardare gli esiti delle altre partite dell'ultimo turno di regular season.

Gli avversari di giornata sono motivati e proveranno a scavalcare l’Avellino al secondo posto facendo bottino pieno al Massimino.

Le probabili formazioni di Catania-Benevento

Il tecnico rossazzurro recupera Rapisarda, Tello e Sturaro in vista della sfida diretta da Emanuele Frascaro della sezione di Firenze coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani (Fermo) e Marco Porcheddu (Oristano) con Erminio Cerbasi (Arezzo) quale quarto ufficiale.

Gli etnei - probabilmente sul rettangolo verde con un 3-5-2 - dovrebbero affidarsi a Furlan per proteggere i pali. A completamento del pacchetto arretrato Monaco, Kontek e Castellini. Al centro del campo Bouah, Welbeck, Quaini, Zammarini e Cicerelli. Nella zona d'attacco Di Carmine e Cianci.

Auteri invece opterebbe per un 4-2-3-1 con Manfredini in porta. Nell'area difensiva ci sarebbero poi Berra, Terranova, Pastina e Masciangelo. Più avanti Agazzi e Karic. Nella zona più avanzata Ciano, Starita e Lanini. La prima punta di fiducia sarebbe infine Ferrante.



CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Kontek, Castellini; Bouah, Welbeck, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Haveri, Rapisarda, Ndoj, Tello, Costantino, Celli, Chiarella, Chiricò. All.: Michele Zeoli

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Berra, Terranova, Pastina, Masciangelo; Agazzi, Karic; Ciano, Starita, Lanini; Ferrante. A disp.: Paleari, Giangregorio, Benedetti, Capellini, Meccariello, Rillo, Viscardi, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti, Talia, Bolsius, Carfora, Marotta, Perlingieri. All.: Gaetano Auteri.