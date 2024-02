Serie C, Catania-Casertana: le probabili formazioni

In vista della 25esima giornata del campionato di Serie C, Girone C, ecco le probabili formazioni della gara tra Catania e Casertana, fissata per oggi al Massimino alle 16:15. Il nodo sul modulo etneo sarà sciolto soltanto al momento della pubblicazione della distinta ufficiale: tra le ipotesi il 3-4-1-2 o il 4-2-3-1. Tra i convocati Cianci, Celli, Sturaro e Haveri, rientrato dalla squalifica. Sturaro figura tra i convocati ed è pronto a dare una mano alla squadra. In porta ballottaggio Albertoni-Furlan. Dal 1’ dovrebbero esserci in difesa Rapisarda, Curado, Kontek e Castellini. Quaini e Welbeck al centro del campo supportati da Chiricò, Peralta e Cicerelli. Costantino potrebbe giocare dall’inizio ma non si escludono altre soluzioni.

La Casertana potrà contare su Anastasi, Proietti e Toscano, non ci sarà invece lo squalificato Soprano oltre agli infortunati Tavernelli, Casoli, Damian e Montalto. L'estremo difensore titolare sarà Venturi. A completamento del reparto difensivo Calapai, Celiento, Bacchetti e Anastasio. Il 4-3-3 campano con Deli, Proietti e Toscano a centrocampo. Davanti Carretta, Curcio e Taurino.

Gabriele Scatena della sezione di Avezzano dirigerà il match coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco (Termoli) e Marco Porcheddu (Oristano). Il quarto ufficiale è Enrico Gigliotti di Cosenza.

Le probabili formazioni di Catania-Casertana

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Rapisarda, Curado, Kontek, Castellini; Quaini, Welbeck; Chiricò, Peralta, Cicerelli; Costantino. A disp.: Albertoni, Donato, Haveri, Monaco, Bouah, Sturaro, Tello, Chiarella, Cianci, Di Carmine. All. Lucarelli.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Deli, Proietti, Toscano; Carretta, Curcio, Taurino. A disp.: Marfella, Nicoletti, Paglino, Sciacca, Matese, Galletta, Rovaglia, Turchetta. All. Cangelosi.