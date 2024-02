Il Catania tra crisi d'identità, capitolo infortuni e possibile ritorno sul mercato

Archiviata l'ennesima delusione di questa stagione particolare per i colori rossazzurri, il Catania ha ripreso a lavorare per preparare la sfida di domenica pomeriggio, in casa, contro la Casertana (ore 16:15). La squadra rossazzurra vive un momento di estrema difficoltà, culminato con la sconfitta nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C sul campo del Picerno. Un risultato negativo (1-0) che ha messo in evidenza alcune criticità che riguardano il Catania. Prima tra tutte la questione infortuni, troppe assenze. Aspetto che lascia perplessi, a maggior ragione dopo la chiusura del mercato di qualche giorno fa, con la società che adesso potrebbe dover tornare a trattare con altri calciatori svincolati. Alcuni tra i nuovi arrivati non sono ancora al top della condizione, lo stesso Sturaro, il colpo da 90 del mercato non ha ancora esordito ma potrebbe farlo già domenica, seppur non dal primo minuto.

A proposito di infermeria, Klāvs Bethers e Tommaso Silvestri sono stati sottoposti ad intervento chirurgico presso la clinica “Villa Stuart”, a Roma. Inoltre una risonanza magnetica effettuata recentemente, a seguito dell’infortunio al ginocchio riportato da Roberto Zammarini a Foggia, ha evidenziato un trauma distorsivo con distrazione del legamento collaterale mediale escludendo lesioni di grave entità: il calciatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione. Alessandro Celli e Pietro Cianci si sottoporranno nei prossimi giorni ai test propedeutici al rientro in gruppo.

Ciò che va curato principalmente, però, è l'approccio mentale di questo gruppo alle partite. Atteggiamento completamente sbagliato, squadra incapace di recuperare il risultato quando va sotto. Bisogna correggere immediatamente il tiro per evitare di essere risucchiati nella zona bassa della classifica con il rischio di dover lottare per evitare i playout.