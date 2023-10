Serie C, Massimino stregato per il Catania: 1-1 contro il Latina

Il Catania riesce ad evitare la terza sconfitta casalinga di stagione, pareggiando i conti con un ottimo Latina al Massimino. Il punteggio finale è di 1-1, frutto delle marcature messe a referto da Mastroianni, nel primo tempo, e Chiricò nella ripresa. In mezzo una sfida tatticamente gestita con saggezza dai nerazzurri di Di Donato che hanno a lungo accarezzato il sogno di uscire dallo stadio catanese con tre punti in tasca. Gli etnei di Tabbiani hanno giocato in maniera prevedibile e lenta, cambiando ritmo soltanto nel finale, quando il risultato avrebbe anche potuto regalare un successo inaspettato, con la traversa a dire di no a Bouah, subentrato qualche minuto prima. La partita ha messo ancora una volta in evidenza qualche lacuna difensiva della truppa rossazzurra, oggi seguita sugli spalti anche dal presidente Ross Pelligra. Catania a quota 8 in classifica, in attesa del recupero del secondo turno contro il Brindisi da disputare in trasferta.

Il Catania schiera la formazione tipo, con il solo Marsura chiamato a sostituire Bocic, squalificato per due turni. Per il resto a destra in difesa c'è Castellini, centrocampo con Quaini in cabina di regia e Chiricò trascinatore del tridente d'attacco, completato da Di Carmine nel ruolo di prima punta. Latina schierato col 3-5-2 da Di Donato. Il trio difensivo è formato da De Santis, Rocchi e Cortinovis davanti a Cardinali, in mezzo al campo Di Livio è chiamato a mettere ordine, al suo fianco operano Biagi e Paganini, sugli esterni Ercolano e Crecco; tandem offensivo formato da Fella e Mastroianni.

Il primo tempo mette in evidenza un Latina compatto e determinato a fare bella figura davanti al pubblico del Massimino. I padroni di casa fanno la partita, gestendo il pallone senza trovare mai uno sviluppo veloce dell'azione. Ne approfittano i nerazzurri che in ripartenza creano qualche grattacapo alla difesa avversaria. Al 14' Bethers c'è su Fella che scaglia un buon tiro dal limite dell'area, indirizzato all'angolino alla sinistra dell'estremo difensore rossazzurro che smanaccia. Tre minuti più tardi ci prova Chiricò, con un tiro a giro, palla alta sopra la traversa. Al 18' laziali in rete: palla a Fella sull'esterno mancino, lasciato completamente solo a calibrare il cross per Mastroianni: colpo di testa parato da Bethers, ma sulla ribattuta il tap-in dello stesso Mastroianni è letale e porta i suoi in vantaggio. Gli etnei provano a reagire con Marsura, ma la mira è imprecisa. Grande chance per il Catania al 37' su azione d'angolo, ma Curado da pochi passi si vede murare il tiro da un difensore del Latina. La prima frazione si conclude, dopo qualche perdita di tempo di troppo da parte degli ospiti, con due minuti di recupero in cui non succede nulla di eclatante.

La ripresa si apre con il Latina pericolosissimo. Al 48' su rimessa laterale servito Fella che supera Silvestri, si accentra e scarica la conclusione toccata da Bethers: il pallone si stampa sul palo alla destra del portiere catanese. Il Catania prova a scuotersi, guadagnando qualche angolo che non sortisce gli effetti sperati. Al 56' botta violentissima da fuori di Quaini, palla deviata in corner sibila a fil di palo. Al 62' ospiti ancora pericolosi con Ercolano che mette i brividi alla difesa rossazzurra. I tifosi del Massimino si spazientiscono e fischiano. Girandola di cambi da una parte e dall'altra. Al 72' lampo Catania e pareggio: Marsura pennella sfuggendo a De Santis, al centro c'è Chiricò che tira al volo e centra il bersaglio grosso facendo 1-1. Fasi finali del match con i padroni di casa determinati nella ricerca del gol vittoria. Chiricò prende per mano la squadra e finalmente la trascina in attacco, come fatto anche nelle sfide precedenti. Laziali sempre pronti a ripartire in contropiede, dimostrando di avere una buona personalità. Ancora i cambi a spezzare l'inerzia dell'incontro, concessi 6 minuti di recupero. Al 93' Bouah ci prova e trova una doppia deviazione che fa finire la sfera sulla traversa, trema il Massimino che spinge fino alla fine i suoi. Poi il triplice fischio finale che sancisce il pareggio tra Catania e Latina. Ai supporters rossazzurri il risultato non convince, arriva dunque qualche fischio dagli spalti per Tabbiani e i suoi.

CATANIA-LATINA 1-1 18' Mastroianni, 72' Chiricò

CATANIA (4-3-3): Bethers 7; Castellini 5 (dal 59' Bouah 6), Silvestri 5, Curado 5, Mazzotta 6; Zammarini 5.5 (dal minuto 87' Zanellato sv), Quaini 5.5 (dal 72' Ladinetti 6), Rocca 6 (dal 59' Deli 6); Chiricó 6.5, Di Carmine 5, Marsura 5.5 (dal minuto 87' Sarao sv). A disp.: Albertoni, Lorenzini, Maffei. All.: Tabbiani 5

LATINA (3-5-2): Cardinali 6.5; De Santis 6.5 (dal 86' Di Renzo sv), Rocchi 6.5, Cortinovis 6; Ercolano 6.5 (dal 86' Serbouti sv), Paganini 6, Biagi 6.5 (dal 85' Perseu sv), Di Livio 7 (dal 66' Cittadino 6), Crecco 6.5; Fella 7, Mastroianni 7 (dal 77' Jallow 6). A disp.: Bertini, Marino, Del Sole, Polletta, Gallo, Fabrizi. All.: Di Donato 7

ARBITRO: Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Romano (Isernia) ed El Filali (Alessandria)

Quarto ufficiale: Striamo (Salerno)

AMMONITI: Rocca, Di Livio, Cortinovis, Bouah, De Santis

NOTE:

Angoli 8-1

Recupero 2'-6'