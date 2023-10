Serie C, Catania-Taranto: le probabili formazioni

È tutto pronto per Catania-Taranto, alle 16:15 il fischio d'inizio. Il mister etneo Tabbiani non potrà fare affidamento su Popovic, Livieri, De Luca, Deli, Rocca, Silvestri (squalificato) e Quaini. Rientrano Rapisarda, Chiarella e Bocic. Bethers difenderà i pali. Bouah, Castellini, Curado e Mazzotta dovrebbero completare il reparto arretrato. Al centro del campo Zammarini, Rizzo e Zanellato. Chiricò, Di Carmine e Bocic in attacco.

Il team di Eziolino Capuano dovrà fare a meno di Fabbro e Orlando e dovrebbe schierarsi in campo con il 3-5-2. Vannucchi in porta. Difenderanno Riggio, Antonini, De Santis. Sulla mediana Mastromonaco, Romano, Calvano, Zonta e Panico. Nella zona avanzata Kanouté e Bifulco.

La partita sarà arbitratola da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno coadiuvato dagli assistenti Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore) e Andrea Pasqualetto (Aprilia). Il quarto ufficiale è Silvio Torreggiani (Civitavecchia).

Le probabili formazioni:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Bouah, Curado, Mazzotta; Zammarini, Rizzo, Zanellato; Chiricò, Di Carmine, Bocic. All.: Tabbiani.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Calvano, Romano, Zonta, Panico; Bifulco, Kanouté. All.: Capuano.