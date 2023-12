Il Catania frenato dalla Virtus Francavilla: 1-1, De Luca risponde ad Artistico

Serie C Girone C

Pari e patta tra Catania e Virtus Francavilla. Finisce 1-1 al Massimino la sfida tra siciliani e pugliesi. Una partita che i rossazzurri avrebbero meritato di vincere ai punti, per le tante occasioni create, ma altrettanti sono stati gli errori degli attaccanti a tu per tu con il portiere avversario.

Eppure a passare in vantaggio erano stati proprio gli ospiti al 22' nell'unica occasione degna di nota per la Virtus nell'arco di tutta la gara: errore di Curado in copertura su Artistico che si rende protagonista di un'azione solitaria conclusa magistralmente in rete. Nulla da fare per Bethers. Il Catania spinge sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. Dubickas spreca malamente intorno alla mezz'ora, non trovando la rete. Gli uomini di Lucarelli spingono con convinzione, l'assenza di Di Carmine tra i titolari si fa sentire.

Il meritato 1-1 arriva al 76', protagonisti due giocatori da poco mandati in campo all'allenatore dei padroni di casa. Bocic lancia su De Luca che stoppa, si gira e scarica il sinistro letale che lascia impietrito Forte. Tra gli sciuponi entra di diritto anche Marsura che poco prima del pari aveva avuto tra i piedi una chance clamorosa da posizione ghiotta. La tattica di applicare i cambi con giocatori dinamici era effettivamente corretta. Nel finale il forcing etneo non produce gli effetti sperati. Il Catania chiude col rammarico di non essere riuscito a concretizzare la supremazia oggettivamente vista in campo.

Bisognerà lavorare molto per evitare in futuro di pagare a così caro prezzo un infortunio difensivo individuale. In zona gol, invece, resta il problema concretezza nel reparto offensivo.

Un punto contro un avversario ostico che è arrivato a Catania per fare esattamente la partita che si è vista al Massimino. Tanta densità in difesa per pungere al momento opportuno, cercando il colpaccio.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

Marcatori: pt 22’ Artistico; st 31’ De Luca

CATANIA (4-2-3-1): Bethers 6; Bouah 5.5, Silvestri 6, Curado 5.5, Castellini 6 (18’ st Mazzotta 6); Zammarini 6, Quaini 6; Chiricò 6 (43’ st Chiarella n.g.), Rocca 6 (18’ st De Luca 7) Marsura 5.5 (29’ st Bocic 6.5); Dubickas 5 (43’ st Popovic n.g.). A disposizione: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, Zanellato, Deli, Di Carmine. Allenatore: Lucarelli 6.5

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Forte 5.5; Accardi 6.5, Monteagudo 6.5, De Marino 6 (31’ st Yakubiv 6); Carella 6, Di Marco 5.5 (20’ st Enyan), Risolo 6, Biondi 5.5; Giovinco 6 (30’ st Vantaggiato 6) Fornito 6.5, Artistico 7 A disposizione: Lucatelli, Ruggiero, Lo Duca, Polidori , Latagliata, Macca, Zuppel , Serio. Allenatore: Occhiuzzi 6.5

ARBITRO: Vingo di Pisa 6

NOTE: Ammoniti: Silvestri, Biondi, Forte, Lucarelli, Artistico Angoli: 11-0 Recupero tempo: 2’ pt, 5’ st

Catania-Virtus Francavilla: 17.021 spettatori