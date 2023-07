Serie C, corsa contro il tempo per terminare i lavori al "Massimino"

Proseguono i lavori allo stadio "Angelo Massimino" di Catania in attesa di comprendere se la stagione per il club etneo potrà cominciare regolarmente nel proprio campo per le gare casalinghe. L'assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, la ditta incaricata, la direzione lavori, i dirigenti e i tecnici comunali nelle ultime ore si sono recati sul posto per un sopralluogo utile a monitorare lo stato della ristrutturazione.

Completata la posa dei seggiolini nell’anello inferiore della Curva Sud e della Tribuna A. Partita la scarifica della pista che sarà interamente riqualificata. Inoltre gli operai sono in azione per preparare gli altri settori dello stadio. Sono pressoché terminati gli interventi propedeutici alla stesura del nuovo manto erboso che è prevista nelle prossime settimane. In programma interventi di rifinitura pure negli spogliatoi e nella nuova sala stampa.