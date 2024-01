Primo match, prima scoppola dell'anno: il Catania incassa un eloquente 3-0 a Crotone

Prima partita del 2024 e prima scoppola per il Catania che cede al Crotone allo Scida sul punteggio di 3-0. Una partita il cui esito non è mai stato davvero in discussione, nonostante un equilibrio illusorio nei primi minuti del match. Poi i padroni di casa hanno dilagato, sfruttando una crisi di identità tattica degli etnei, confusi e farraginosi. Gli episodi delle reti subite sono tutti segnati da gravi errori difensivi. I nuovi acquisti, arrivati da poco tempo, non sono riusciti ancora ad incidere. In attacco solito problema di finalizzazione, difensivamente un disastro che mette in dubbio l'impiego del 3-5-2 come modulo adatto ai componenti della squadra rossazzurra.

Crotone e Catania si schierano a specchio allo Scida, il modulo scelto da Zauli e Lucarelli è il 3-5-2, ma con la possibilità di cambiare volto nei momenti clou della sfida. Padroni di casa sul rettangolo di gioco con Dini in porta; Papini, Gigliotti e Loiacono completano il reparto arretrato; in mezzo al campo Tribuzzi e Giron sugli esterni, con Petriccione, Vinicius e D'Ursi; tandem offensivo formato da Vuthaj e Gomez. Ospiti pronti a giocare sin dal primo minuto con alcune delle nuove pedine arrivate in sede di calciomercato. Tra i pali gioca Bethers; Curado, Lorenzini e Castellini il trio difensivo; in mediana Zammarini, Quaini e Zanellato con Rapisarda e il neo acquisto Celli sugli esterni; Chiricò e Costantino, giunto alle falde dell'Etna da poche ore, in attacco.

Prime fasi di gioco all'insegna dell'equilibrio e della tattica, con una prolungata parentesi di studio tra le due compagini. Gli etnei cercano il lancio lungo per Chiricò e Costantino, ma c'è molta imprecisione nei passaggi dei centrocampisti. Al 4' suggerimento di Zammarini per Costantino che tira a giro impegnando Dini nella parata. All'11' pericoloso il Crotone che mette il piede sull'acceleratore e che già qualche minuto prima aveva cominciato a far girare la sfera con maggiore fluidità. D'Ursi colpisce di testa verso la porta avversaria dopo un'azione d'angolo ma il pallone finisce fuori. Un minuto dopo botta da lontano di Petriccione che trova la grande risposta di Bethers in corner. Al 21' Gigliotti ha una grande chance nel cuore dell'area catanese, ma il suo tiro è completamente sballato. Bethers graziato nella circostanza. Il match si mantiene equilibrato, i piazzati sembrano essere potenzialmente la chiave per sbloccare il risultato. Gioco spezzettato da tanti falli. Al 27' il Catania si affaccia dalle parti di Dini con Castellini che suggerisce dalla trequarti per Costantino che però sbaglia il controllo da ottima posizione, sprecando l'occasione. Nella circostanza l'attaccante avrebbe anche potuto tirare di prima intenzione. Buono comunque l'approccio del numero 9, dinamico e a disposizione del resto della squadra in ogni circostanza, pecca un po' di cinismo su alcuni palloni favorevoli sotto porta. Al 32' il Crotone passa in vantaggio: punizione concessa a pochi metri dal limite dell'area di rigore per un fallo di Zanellato su un avversario, a calciare verso la porta di Bethers è Giron che trova la conclusione perfetta che si insacca in rete. Nell'azione ha inciso anche il movimento sbagliato della barriera. I rossazzurri provano a reagire ma i padroni di casa sono attenti in difesa e chiudono ogni spazio, galvanizzati dopo l'1-0. Al 39' etnei avanti sulla corsia di destra, con Chiricò che vede la sovrapposizione di Rapisarda pronto a suggerire nel cuore dell'area piccola a Costantino che prova a girare di prima verso la porta ma c'è Dini, il pallone non è pericoloso per il portiere e finisce in angolo dopo una deviazione. La prima frazione si conclude, dopo 1' di recupero, con le due squadre sull'1-0. Per il momento decide la punizione di Giron al 32'.

La ripresa si apre con un Catania determinato ad essere più pericoloso in zona offensiva. Azione tambureggiante in avvio di secondo tempo che però non trova la finalizzazione verso la rete del Crotone. Poco dopo buon lancio di Zammarini su Chiricò che aggancia la sfera, cerca il suggerimento centrale per Costantino che viene fermato sul più bello. Al 50' ci prova Quaini dalla trequarti ma la mira è completamente sbagliata. I rossazzurri continuano a spingere alla ricerca del pareggio, c'è maggiore intensità a centrocampo, la squadra risulta più compatta rispetto al primo tempo. Chiricò, grande ex della sfida, vicinissimo al gol al 56' con un tiro cross velenosissimo, deviato in fallo laterale. Ancora etnei in avanti, al 59' Zanellato di testa raccoglie il cross di Rapisarda, intervento perfetto di Dini a chiudere ogni velleità. Diverse le opportunità per gli ospiti su calcio d'angolo. Al 61' grandi polemiche per un fallo di Quaini al limite dell'area: il Crotone chiede l'espulsione del centrocampista che viene soltanto ammonito dall'arbitro. Punizione da posizione ghiotta per i calabresi che può riproporsi in avanti, ma stavolta la barriera fa buona guardia. Al 64' i primi cambi per entrambe le formazioni: nel Crotone c'è Vitale per Vuthaj, tripla sostituzione decisa da Lucarelli con Welbeck, Di Carmine e Dubickas in campo al posto di Quaini, Costantino e Zanellato. I rossoblù si riorganizzano subito e al 67' trovano il raddoppio: Chiricò perde un pallone rovinoso a centrocampo, Petriccione vede l'inserimento di Gomez che viene puntualmente servito e indisturbato va ad insaccare con un tiro secco e preciso. I cambi in casa rossazzurra sembrano paradossalmente confondere la squadra che viene sistematicamente bloccata dagli avversari, al contrario ancora sul pezzo e determinata a chiudere la partita. Al 72' fa il suo esordio con la casacca del Catania anche Emmanuele Cicerelli, gli lascia spazio Lorenzini: etnei a trazione anteriore, in campo con una sorta di 4-2-4. Mancano però le idee, la pazienza nella costruzione del gioco e dei riferimenti chiari per costruire una manovra degna di essere definita tale, soltanto sortite disordinate e mosse dalla forza della disperazione. Il Crotone gioca la carta Bruzzaniti per D'Ursi e va in gestione del prezioso 2-0 conquistato con le unghia e con i denti. Timido tentativo di Chiricò all'81' parato con facilità da Dini. Poi sul terreno di gioco anche Pannitteri, out un dolorante Petriccione, autore di una grande prova. Al minuto 85 arriva pure il terzo gol del Crotone: stop rovinoso di Chiricò, ancora un errore letale del calciatore in fase difensiva, sfera raccolta da Vinicius che si inserisce in area e scarica in rete la più facile delle marcature. Alle porte del 90' Di Carmine va vicino a segnare il gol della bandiera, ma ancora Dini si rende protagonista di un intervento risolutivo. Nel finale, vengono assegnati 7' di recupero, resta tutto invariato e il Crotone legittima il successo chiudendo la contesa sul 3-0.

TABELLINO

CROTONE-CATANIA 3-0 32' Giron 67' Gomezm 85' Vinicius

CROTONE (3-5-2): Dini 7; Papini 6.5, Gigliotti 6.5, Loiacono 6; Tribuzzi 6, Petriccione 7 (83' Pannitteri sv), Vinicius 6, D'Ursi 6.5 (79' Bruzzaniti 6), Giron 7; Vuthaj 6 (64' Vitale 6), Gomez 7. A disp.: Lucano, D'Alterio, Felippe, Crialese, Rojas, Jurcec, Cantisani, Spaltro, Schirò. All.: Zauli 7

CATANIA (3-5-2): Bethers 5; Curado 5, Lorenzini 5 (72' Cicerelli 5), Castellini 5.5; Rapisarda 5, Zammarini 5.5, Quaini 5 (64' Welbeck 5.5), Zanellato 5 (65' Dubickas 5), Celli 5; Chiricò 5, Costantino 5.5 (65' Di Carmine 5.5). A disp.: Livieri, Albertoni, Maffei, De Luca, Deli, Popovic, Cicerelli, Chiarella. All.: Lucarelli 5

ARBITRO: De Angeli di Milano

Assistenti: Munerati e Dell'Orco

Quarto ufficiale: Leone

AMMONITI: Vuthaj, Papini, Dini, Zanellato, Quaini, D'Ursi

NOTE:

Angoli 5-7

Recupero 1'-7'