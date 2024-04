Serie C femminile, il Catania cala il poker all'Eugenio Coscarello Castrolibero

La tredicesima vittoria stagionale ha consentito al Catania di risalire al sesto posto in classifica nel campionato di serie C di calcio femminile. La squadra etnea si è imposta, sul campo di Nesima, per 4 a 0 sull'Eugenio Coscarello Castrolibero nella partita valida per la 24^ giornata del girone C.

Prestazione da incorniciare quella offerta dalle rossazzurre, fin dalle battute iniziali della gara. Vanno a segno nel primo tempo Ilaria Gattuso con un preciso diagonale, su assist di Carlotta Sciuto, e Chiara Barbarino, che realizza con un tempestivo tap-in dopo la traversa colpita, su punizione, da Virginia Basilotta. In avvio di ripresa, Carlotta Sciuto capitalizza la bella azione personale di Alessia Cammarata, firmando il terzo gol. Poco dopo, Giada Papaleo scaglia, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una potente conclusione dal limite, il pallone "timbra" il montante e si insacca. Domenica è in programma, infine, il match Matera Città dei Sassi-Catania.

Catania-Eugenio Coscarello Castrolibero 4-0

Marcatrici: 7' Gattuso; 30' Barbarino; 2' st Sciuto; 8' st Papaleo.

Catania: Trentadue; Lanteri, Gaglio, Basilotta (20' st Russo), Barbarino, Vitale, Di Stefano (28' st Ferlito), Gattuso, Sciuto, Cammarata (37' st Musumeci), Papaleo (22' st La Porta). A disp.: Pietrini, Fiorile, Suriano. All. Giuseppe Scuto.

Eugenio Coscarello Castrolibero: Carelli, Cardone (10' st C. Sacco), El Alami, Cinque, Rizzatello, Siciliano, Vigna, Rizzo, Facchineri, Dagui (28' st Gatto), Madalane (20' st G. Sacco). A disp.: Giglio. All. Mario Mazzucca.

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia (Testaì e Sedda di Catania).

Note: espulsa al 43' st Rizzitello. Ammonite Cammarata e Rizzo: Recupero: 1' e 3'.