Serie C femminile, Catania battuto in casa dal Palermo nel derby 

Il Palermo si è imposto per 1 a 0 sul campo del Catania nella 1^ giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio femminile. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, le rosanero passano in vantaggio al 14’ della ripresa grazie al gol di Collovà. Nel finale, le etnee si proiettano orgogliosamente in avanti alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia avversaria fa buona guardia.

Il Catania si è consolato con la convocazione di Fabiana Gaglio nella Rappresentativa Nazionale Femminile LND in vista della quinta edizione della Women’s Viareggio Cup, nella quale affronterà inizialmente Livorno, Westchester e Milan. Domenica il Palermo, quarto in graduatoria a tre lunghezze dal podio “virtuale”, ospiterà l’Eugenio Coscarello Castrolibero, mentre il Catania renderà visita al “fanalino di coda” Crotone. Sulla carta due impegni alla portata delle compagini siciliane.

Catania-Palermo 0-1

Marcatrice: 14’ st Collovà.

Catania: Larganà, Pietrini, Fiorile, Gaglio, Vitale, Di Stefano, Suriano (34’ st Sciuto), Gattuso, Cammarata, Musumeci, Papaleo. A disp.: Trentadue; Lanteri, Basilotta, Barbarino, Russo, La Porta, Ferlito e Spina. All. Giuseppe Scuto.

Palermo: Sorce, Piro (41’ st Bonanno), Dragotto (12’ st Coco, 37’ st Di Salvo), Licari, Tarantino, Cancilla (28’ st Gippetto), Cancilla, Ribellino (26’ st Chirillo), Collovà, Priolo, Bruno, Incontrera. A disp.: Biundo; Aguglia, Celauro. All. Antonella Licciardi.

Arbitro: Navarino di Taurianova (Testaì di Catania e Anile di Acireale).

Note: sono state ammonite: Papaleo, Suriano, Piro e Collovà. Recupero: 1’ e 5’.