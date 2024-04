Serie C femminile, Catania battuto in casa dal Trastevere

Battuta d’arresto, tra le mura amiche, per il Catania Women. Sul campo di Nesima, il Trastevere, secondo in classifica, si è imposto per 4-1 nella 22^ giornata del campionato di serie C di calcio femminile (girone C), aprendo le marcature con Serao e chiudendo in vantaggio il primo tempo, dopo il palo colpito dalla rossazzurra Barbarino.

Nella ripresa, le reti di Ferrazza, Stivaletta e Mattei indirizzano definitivamente il match. Allo scadere, Musumeci realizza il "gol della bandiera" per le ragazze allenate da Peppe Scuto, trasformando un calcio di rigore. Domenica è in programma la sfida Grifone-Catania.

Catania-Trastevere 1-4

Marcatrici: 30' Serao; 14' st Ferrazza; 26' st Stivaletta; 31' st Mattei; 49' st Musumeci (rigore).

Catania: Trentadue, Pietrini, Fiorile (25' st Ferlito), Gaglio, Basilotta (1' st Barbarino), Vitale (1' st Sciuto), Di Stefano, Suriano (20' st Russo), Gattuso, Cammarata (1' st Musumeci), Papaleo. A disp.: Larganà, Lanteri e La Porta. All. Giuseppe Scuto.

Trastevere: Dilettuso, Passarani, Ferrazza, De Angelis, Berarducci (30' st Fiorini), Felice, Carosi (15' st Mattei), Serao (20' st Stivaletta), Cicchinelli, Capellupo (15' st Zuzzi), Bueckers (30' st Pedullà). A disp.: Percuoco. All.: Claudio Ciferri.

Arbitro: Zampieri di Rovigo (Fiore di Messina e Russo di Acireale).