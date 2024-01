Serie C femminile, il Catania non concede repliche al Montespaccato

Serie C femminile

Il Catania ha chiuso nel migliore dei modi il girone d'andata del campionato di serie C di calcio femminile, battendo in casa per 3 a 0 il Montespaccato. L’ottava vittoria stagionale è valsa il lusinghiero quinto posto al “giro di boa” con 27 punti all’attivo.

Nel match della 15^ giornata, le etnee sbloccano il punteggio al 37’ grazie al gol messo a segno da Vitale. Nella ripresa, immediato raddoppio di Barbarino, che vale da ipoteca sul successo. Le ospiti provano orgogliosamente a reagire, ma la difesa rossazzurra si dimostra molto attenta ed il tris (24’) firmato Fiorile fa calare definitivamente il sipario sulla contesa. La convocazione di Fabiana Gaglio in occasione del raduno della rappresentativa Under 20 è un’ulteriore riprova del buon momento e della crescita dell’intero gruppo allenato da Peppe Scuto, che tornerà in campo l’11 febbraio nel derby contro il Palermo.

Risultati: Catania-Montespaccato 3-0; Eugenio Coscarello-Frosinone 1-5; Grifone Gialloverde-Molfetta 3-0; Lecce-Vis Mediterranea 2-2; Matera Città del Sassi-Crotone 6-2; Salernitana-Apulia Trani 2-1; Trastevere-Palermo 1-1; Villaricca-Independent 0-2.

Classifica: Vis Mediterranea 43; Trastevere 34; Frosinone 31; Palermo 28; Catania 27; Independent 26; Matera Città dei Sassi, Lecce e Montespaccato 25; Salernitana 19; Villaricca 16; Grifone Gialloverde 14; Apulia Trani 10; Molfetta 9.