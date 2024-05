Serie C femminile, il Catania supera il Villaricca con un gol per tempo 

Continuano a salire le quotazioni del Catania nel campionato di serie C di calcio femminile. La squadra etnea ha battuto, nella 27^ giornata del girone C, il Villaricca per 2 a 0 sul campo di Nesima, isolandosi, così, al quinto posto in classifica a quota 50 punti. La vittoria contro le campane porta le firme di Chiara Barbarino e Maria di Stefano.

Con un gol per tempo, la prima ha il merito il sbloccare il punteggio, la seconda realizza il raddoppio, nella ripresa, con un staffilata da lontano, che si infila sotto l'incrocio, ipotecando l'intera posta in palio. Domenica le rossazzurre allenate da Peppe Scuto saranno impegnate in casa della capolista Vis Mediterranea nella terzultima gara del torneo nazionale.

Catania-Villaricca 2-0

Marcatrici: 44' Barbarino; 21 st Di Stefano.

Catania: Trentadue (42' st Larganà), Pietrini, Fiorile (35' st La Porta), Gaglio, Basilotta (17' st Vitale), Barbarino (31' st Russo), Di Stefano, Gattuso, Sciuto, Cammarata, Papaleo (23' st Lanteri). A disp.: Suriano, Ferlito, Musumeci. All. Giuseppe Scuto.

Villaricca: Balbi; Caccamo (27' st Panella), Avolio, Esposito, Trematerra (11' st Visco), Abbate (22' Avilia), Fabbruzzo, De Marco (27' st De Lucia), Volpe, Iliano, Lombardi (27' st Cozzolino). A disp.: Di Blasio; D’Antonio, Rydelewska. All. Pasquale Illiano.

Arbitro: Zantedeschi di Verona (Fiore e Minutoli di Messina).

Note: sono state ammonite: Papaleo e Gattuso. Recupero: 1' e 4'.