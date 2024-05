Serie C, le ragazze del Catania corsare sul campo del Lecce 

La quattordicesima vittoria stagionale, conquistata in rimonta (1-2) sul campo del Lecce, è stata ampiamente meritata dalle ragazze del Catania, protagoniste di un'ottima prestazione allo stadio Comunale "La Torre" di Castrignano de’ Greci. Grazie a questa affermazione, la squadra rossazzurra ha agguantato Matera Città dei Sassi e Montespaccato, a quota 47 punti, in quinta posizione nel campionato di serie C (girone C) di calcio femminile.

Salentine in vantaggio con Ejzel, il pareggio della formazione allenate da Peppe Scuto matura poco prima dell’intervallo ed è firmato da Maria Di Stefano, magistralmente servita da Barbarino. Al 12’ della ripresa, un pregevole assist di Cammarata consente alla neo entrata Beatrice Vitale di realizzare il gol del prezioso successo in trasferta. Domenica è in programma il match Villaricca-Catania, valido per la 27^ giornata.

Lecce-Catania 1-2

Marcatrici: 13' Ejzel; 44' Di Stefano; 12' st Vitale.

Lecce: Garzya, Depunzio (1' st Guido), Di Staso, D’Amico, Felline, Ejzel (30' st Lisi), Pompa, De Vito (16' st Renna), Bocchieri, Scardino (12' st Simone), Mariano (1' st Megna). A disp.: Prieto; Ingrosso, Tondo, Cudazzo. All. Vera Indino.

Catania: Trentadue, Pietrini, Fiorile, Gaglio, Barbarino (4' st Vitale), Di Stefano, Gattuso, Sciuto (35' st Basilotta), Cammarata, Musumeci (21' st Suriano), Papaleo. A disp.: Larganà, Lanteri, La Porta, Ferlito. All. Giuseppe Scuto.

Arbitro: Giudice di Frosinone (Spagnolo e Minerva di Lecce).