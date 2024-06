Il Catania si arrende al Montespaccato nell'ultima partita di serie C femminile 

Il campionato del Catania è terminato con una sconfitta per 3 a 0 sul campo del Montespaccato. In virtù di questo risultato, la squadra etnea si è piazzata al sesto posto con 51 punti all'attivo, mettendo in archivio un’annata positiva, caratterizzata dalla valorizzazione di molte giovani atlete. Nel match valido per la 30^ ed ultima giornata del girone C di serie C femminile, avvio equilibrato e combattuto. Vitale non riesce a finalizzare una ghiotta occasione, facendosi parere un tiro al colpo sicuro dal portiere. Sull'altro fronte, invece, sblocca il punteggio Santacroce con un beffardo tiro-cross. Il raddoppio su rigore, trasformato da Sciarretti.

In avvio di ripresa, cala il tris la scatenata Santacroce, a bersaglio direttamente da calcio d'angolo. Le ospiti provano a reagire, proiettandosi in avanti, ma non riescono a ridurre le distanze e, così, il triplice fischio fa esultare meritatamente le romane al Centro Sportivo “Don Pino Puglisi”

Montespaccato-Catania 3-0

Marcatrici: 28' e 6' st Santacroce; 41' Sciarretti (rigore).

Montespaccato: Pucova (15' st Mari), Fava, Cicatello, Angelini, Spagnuolo, Sciarretti (40' st Galluzzi), Sperati (12' st 9 Compostella), Verrecchia, Merigliano (14' st Hjelle), Santacroce, De Pasquali. A disp.: Refi, Dessì, Calabria. All. Davide Mengoni.

Catania: Trentadue, Pietrini (40' st La Porta), Fiorile (12' st Sciuto), Gaglio, Basilotta (43' st Ferlito), Vitale, Di Stefano (34' st Lanteri), Suriano (1' st Barbarino), Gattuso, Cammarata, Papaleo. A disp.: Larganà; Russo, Musumeci. All. Peppe Scuto.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino (Gentilezza e Vickraj di Civitavecchia).

Note: sono state espulse Verrecchia al 13' st per somma di ammonizioni e Papaleo (32'st). Recupero: 1' e 4'.