Serie C, furia Catania: Casertana annientata con Chiricò e Di Carmine

Strepitosa prestazione del Catania, sbancato il Pinto di Caserta e portato a casa il successo (0-4), sfatando un tabù particolare, che vedeva gli etnei mai vittoriosi sul terreno di gioco dei campani. I rossazzurri sfoderano una prova convincente, in cui ogni interprete della squadra ha dato il proprio contributo alla causa. Sugli scudi un incontenibile Chiricò, autore di un eurogol nel primo tempo e di un'altra rete nella ripresa, e Di Carmine, anche lui a segno due volte. Riscattata la brutta performance di lunedì scorso in casa contro il Foggia. Alcuni accorgimenti tattici sembra abbiano migliorato il gioco della squadra, primo fra tutti l'inserimento di Quaini in cabina di regia. I padroni di casa perdono per la prima volta in questa stagione.

Mister Tabbiani sceglie Bethers in porta, Castellini e Mazzotta esterni di difesa con Silvestri e Curado centrali; in mezzo al campo Quaini in cabina di regia, supportato da Zammarini e Rocca; tridente d'attacco formato da Chiricò, Di Carmine e Bocic. I padroni di casa schierano Ventura tra i pali con l'ex Calapai, Celiento, Soprano e Fabbri nel pacchetto arretrato; terzetto in mediana composto da Toscano, Carretta e Proietti; davanti Casoli, Montaldo e un altro ex rossazzurro, Curcio.

La partita comincia con gli ospiti subito determinati. Etnei avanti con giocate veloci ed efficaci. Il primo tentativo è di Di Carmine che trova la risposta del portiere avversario. Al 6' Chiricò segna da casa sua: servito nella propria metà campo prova la conclusione al volo sorprendendo un incredulo Venturi che viene superato dalla sfera, in fondo al sacco. I rossazzurri giocano bene e sulle ali dell'entusiasmo continuano a far gioco, sfruttando la dinamicità di Quaini e Bocic. Casertana in difficoltà, la prima chance per i campani arriva al 19' con Casoli che raccoglie un cross concludendo l'azione con un colpo di testa di poco alto. Ma il match è controllato dai siciliani che continuano ad insistere sulle fasce spedendo qualche buon pallone dalle parti di Di Carmine che non è fortunato. Al 25' però l'attaccante riesce a metterla dentro, con un tap-in da rapace d'area di rigore, dopo una bella conclusione di Zammarini in sforbiciata che si era inserito magistralmente in fase offensiva trovando una respinta importante di Venturi. Anche in questa circostanza Chiricò decisivo da ispiratore nella costruzione dell'azione. La squadra di Cangelosi prova a reagire, trovando Bethers sempre pronto ad intervenire. L'apporto di Castellini al Catania è determinante nel pomeriggio del Pinto: attento in difesa, spregiudicato avanti con buoni inserimenti e assist utili ai compagni. Al 39' Chiricò ci prova su punizione, ma non è fortunato. Stessa sorte per Rocca un paio di minuti più tardi: il centrocampista viene servito in area da Castellini dopo un lancio illuminante a centrocampo di Quaini. Il primo tempo termina dopo due minuti di extratime sul punteggio di 0-2 per gli ospiti.

La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione, col Catania avanti. Tre sostituzioni nella Casertana per mischiare le carte. Bocic ci prova subito ma la sua conclusione è debole. Dopo qualche secondo servizio al bacio di Zammarini per Di Carmine, nel cuore dell'area di rigore: l'attaccante piazza il pallone che finisce in fondo al sacco. Doppietta del numero 10. Nel frattempo si fa male Castellini, al suo posto entra sul terreno di gioco Bouah. Non c'è più partita, solo il Catania in dominio assoluto della sfida. Al 56' sinistro chirurgico di Chiricò dal limite dell'area, segna la propria doppietta personale e la quarta marcatura di giornata. Casertana al tappeto. Gran parata di Bethers al 59': intervento d'istinto con i piedi su Taurino, appena entrato in campo. Tabbiani decide di operare una tripla sostituzione al 64': fuori Quaini, Rocca e Chiricò, dentro Ladinetti, Deli e Marsura. Al 77' viene espulso Bocic per un fallo di reazione, molto ingenuo l'attaccante nella circostanza. Poco prima era uscito dal campo Mazzotta, al suo posto Maffei. Nel finale la Casertana prova a segnare il gol della bandiera, ma Bethers dice no all'85' sul tiro di Casoli. Sei minuti di recupero, nei quali il risultato non cambia. Vince con merito il Catania che infligge alla Casertana una sconfitta pesantissima tra le mura amiche.

TABELLINO

CASERTANA-CATANIA 0-4 6' e 56' Chiricò, 25' e 46' Di Carmine

CASERTANA (4-3-3): Venturi 5.5; Calapai 5.5 (dal 46' Paglino 5.5), Celiento 5, Soprano 5, Fabbri 5 (dal 26' Anastasio 5.5); Toscano 5.5 (dal 46' Damian 5.5), Carretta 5.5 (dal 46' Tavernelli 5.5), Proietti 5.5; Casoli 5.5, Montalto 5 (dal 58' Taurino 6), Curcio 5. A disp.: Marfella, Trematerra, Cadili, Sciacca, Matese. All. Cangelosi 6.

CATANIA (4-3-3): Bethers 7; Castellini 7 (dal 48' Bouah 6), Silvestri 6.5, Curado 6.5, Mazzotta 6 (dal 75' Maffei 6); Zammarini 7, Quaini 7 (dal 64' Ladinetti 6), Rocca 6.5 (dal 64' Deli 6); Chiricò 9 (dal 64' Marsura 6), Di Carmine 8, Bocic 6. A disp.: Albertoni, Lorenzini, De Luca, Sarao. All. Tabbiani 7.

ARBITRO: Crezzini di Siena

Assistenti: Voytyuk (Ancona) e Fratello (Latina),

Quarto ufficiale: Spera (Barletta).

AMMONITI: Soprano, Carretta, Ladinetti, Curcio

NOTE:

Angoli: 3-6

Recupero 2'-6'

Espulso Bocic al 77'