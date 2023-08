Serie C, Catania nel Girone C: calendario e date dei rossazzurri

Definiti i dettagli che riguardano date e cammino delle squadre che comporranno i tre gironi di Serie C. Con i Comunicati Ufficiali 78/L e 79/L, oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico ha deliberato la composizione dei tre raggruppamenti del Campionato Serie C 2023/2024 e l’aggiornamento delle date della stagione sportiva. Il Catania è inserito nel girone C.

Il campionato avrà inizio domenica 3 settembre 2023 e si concluderà domenica 28 aprile 2024. Programmata una sosta, domenica 31 dicembre, e fissati quattro appuntamenti infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo. Sabato 23 dicembre, il turno previsto in occasione delle festività natalizie.

Playoff in calendario da domenica 5 maggio; sabato 11 e sabato 18 maggio le sfide valevoli per i playout. Definita, inoltre, la programmazione della Coppa Italia Serie C: il 4 ottobre e l’8 novembre i due turni eliminatori; ottavi e quarti di finale il 29 novembre e il 13 dicembre; semifinali con gare di andata e ritorno il 24 gennaio e il 28 febbraio; finale in due atti, il 19 marzo e il 2 aprile.

Definito inoltre il calendario, che vede per il Catania l'esordio in casa con il Crotone. L'ultima giornata della stagione regolare sempre in casa con un'altra big, il Benevento. Gli etnei sfideranno l'Avellino all'undicesima giornata, derby con il Messina al diciassettesimo turno.

1) Catania-Crotone

2) Brindisi-Catania

3) Catania-Picerno

4) Monopoli-Catania

5) Catania-Foggia

6) Casertana-Catania

7) Catania-Latina

8) Juve Stabia-Catania

9) Catania-Taranto

10) Monterosi-Catania

11) Catania-Avellino

12) Potenza-Catania

13) Cerignola-Catania

14) Catania-Turris

15) Giugliano-Catania

16) Catania-Virtus Francavilla

17) Messina-Catania

18) Catania-Sorrento

19) Benevento-Catania