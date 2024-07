Serie C

Giuseppe Mascara è il nuovo tecnico della Primavera del Novara Fc. Nella società piemontese, che milita in serie C, ha ritrovato Pietro Lo Monaco, che è il direttore generale degli azzurri. Mascara, bandiera del Catania, era stato calciatore del Novara in serie A nella stagione 2010/2011.

In carriera, l'ex geniale attaccante dei rossazzurri vanta 500 presenze e quasi 150 gol tra i professionisti. Poi, appese le scarpette al chiodo, sono cominciate le esperienze in panchina in Sicilia tra serie D, Eccellenza e Promozione, l'ultima delle quali, poco fortunata, con il Real Aci.