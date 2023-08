Serie C, il Catania Fc chiude per Livieri

Il Catania sta per avere il suo nuovo portiere. È in chiusura l'operazione di mercato per l'arrivo dell'estremo difensore Alessandro Livieri, classe '97. A confermarlo il direttore sportivo del Pisa Stefano Stefanelli. "L'unica cosa in via di definizione - ha dichiarato il ds nerazzurro - è l'uscita di Livieri a Catania. La cessione sarà in prestito". Bisogna ancora capire se sarà previsto o meno un diritto di riscatto a favore dei rossazzurri.