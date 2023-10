Catania inguardabile, la Juve Stabia vince e inguaia Tabbiani

Il Catania perde ancora ed entra ufficialmente in crisi con soli 8 punti conquistati in 7 partite (21 punti disponibili). La squadra di Luca Tabbiani cede l'intera posta alla capolista del Girone C di Serie C, le vespe vincono grazie alla rete segnata al 30' del primo tempo da Meli, a completamento di una bella azione corale condotta con il supporto di Piscopo e Candellone, ottima la finalizzazione del calciatore appena subentrato all'infortunato Bentivegna, che fredda Bethers da buona posizione (da rivedere un possibile fuorigioco in avvio di azione).

Rossazzurri inguardabili in fase sia difensiva che offensiva, ancora una volta troppo prevedibili, lenti e impacciati. Gli attaccanti deludono le aspettative, in difesa dormita generale in occasione del goal con i calciatori avversari lasciati liberi di fare quello che vogliono in area di rigore. Gli etnei costruiscono poche vere occasioni da rete, da segnalare in particolare la chance capitata tra i piedi a Chiricò, anche lui irriconoscibile, nella ripresa con un tiro dal limite ben angolato e parato dall'ottimo Thiam. La guida tecnica del Catania prova nel secondo tempo anche una nuova alternativa tattica, il 4-3-1-2 con Sarao in campo e Chiricò fantasista dietro le punte.

La verità, però, è che gli avversari hanno ormai letto il "gioco" rossazzurro, annullandone completamente le fonti. Parlare di gioco è però eccessivo, prova davvero deludente della compagine siciliana. Momento di necessaria riflessione in casa etnea, una crisi di risultati che deve essere attenzionata dalla società chiamata a ragionare sulle scelte fatte in estate.

JUVE STABIA-CATANIA 1-0 30' Meli

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam 6.5; Baldi 6.5, Bachini 6.5, Bellich 6.5, Andreoni 6.5; Buglio 6.5, Leone 6 (dal 79' Maselli sv), Erradi 6 (dal 64' Folino 6); Bentivegna 6 (dal 26' Meli 7), Candellone 6.5 (dal 79' Rovaglia sv), Piscopo 6.5 (dal 79' Piovanello sv). A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Mignanelli, Guarracino, Folino, D’Amore, Piccardi, Ruggiero, Vimercati. All.: Pagliuca 7.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 5, Silvestri 5, Curado 5, Mazzotta 5; Zammarini 5.5 (dal 83' Dubickas 6), Quaini 5 (dal 83' Ladinetti sv), Zanellato 6 (dal 62' Sarao 5.5); Chiricò 5, Di Carmine 5, Marsura 5.5 (dal 62' Rizzo 6). A disp.: Albertoni, Torrisi, Castellini, Lorenzini, Maffei, Deli, Privitera. All.: Tabbiani 5.

ARBITRO: Mattia Caldera (Como)

Assistenti: Veronica Vettorel (Latina) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta)

Ammoniti: Erradi, Sarao, Chiricò, Rizzo

Note:

Angoli 2-8

Recupero: 2'-6'

Espulso Silvestri al minuto 89' (doppia ammonizione)