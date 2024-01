Serie C, le probabili formazioni di Catania-Monopoli

Il Catania dopo la sconfitta in Coppa Italia a Rimini, è pronto ad affrontare al Massimino il Monopoli. È in programma la 23esima Giornata del Girone C di Serie C NOW alle 20:45. Un match importante per rilanciare ancora la classifica dopo il successo col Brindisi e in prospettiva del tour de force che arriverà a febbraio tra campionato (la prossima col Foggia il 4 febbraio, previsto anche un turno infrasettimanale), match di recupero (con il Picerno giorno 6 febbraio) e Coppa (il ritorno fissato per il 28 febbraio).

Il tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli dovrebbe schierare il 3-4-1-2 con Bethers tra i pali, in difesa Curado, Kontek e Monaco; Rapisarda, Zammarini, Zanellato e Castellini in mediana con Peralta ancora protagonista sulla trequarti per sostenere il tandem d'attacco formato da Di Carmine e Costantino.

Sull'altro fronte Gelmi in porta, completare il pacchetto difensivo Fazio, Bizzotto e Ferrini. Al centro del campo Viteritti, La Verdera, De Risio, Hamlili e Borello. Nel reparto offensivo Spalluto e Tommasini.

Arbitra la gara Gioele Iacobellis di Pisa coadiuvato dagli assistenti Cristiano Pelosi di Ercolano e Giovanni Boato di Padova. Il quarto ufficiale è Alfredo Iannello di Messina.

Le probabili formazioni di Catania-Monopoli

Catania (3-4-1-2): Bethers; Curado, Kontek, Monaco; Rapisarda; Zammarini, Zanellato, Castellini; Peralta; Costantino, Di Carmine. All.: Lucarelli.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, La Verdera, De Risio, Hamlili, Borello; Spalluto, Tommasini. All.: Taurino.