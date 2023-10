Serie C, le probabili formazioni di Juve Stabia-Catania

Manca poco all'inizio di Juve Stabia-Catania, in programma alle 14:00, il big match di giornata in Serie C.

Pagliuca dovrebbe schierare Baldi, Bachini, Bellich e Mignanelli in difesa insieme al portiere Thiam. Buglio, Leone ed Erradi al centrocampo. In attacco Piovanello, Candellone e Piscopo. Fuori per squalifica Romeo e Marranzino.

Mister Tabbiani non può contare su Rocca per una elongazione muscolare. Deli dovrebbe quindi essere nel centrocampo a tre completato da Zammarini e Quaini. Bethers tra i pali, linea difensiva con Bouah, Silvestri, Curado e Mazzotta. Davanti è probabile il tridente composto da Chiricò, Di Carmine e Marsura.

Mattia Caldera della sezione di Como arbitrerà il match coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel (Latina) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria). Il quarto ufficiale è Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta).

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Catania

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignarelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Piovanello, Candellone. All.; Pagliuca.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Deli; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All.: Tabbiani