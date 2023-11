Serie C, Lucarelli: "Mi aspetto un Catania con un atteggiamento diverso"

Manca poco alla prima gara di Cristiano Lucarelli da "nuovo" allenatore del Catania, per la terza volta. Domani alle 14 i rossazzurri affronteranno la Turris allo stadio Angelo Massimino. Si tratta della quattordicesima giornata del girone C di Serie C e i tifosi etnei fremono per un risultato positivo e per un cambio di marcia dopo l’arrivo del tecnico.

“Nel corso della settimana tutti siamo stati partecipi. Vogliamo risolvere questa situazione. Sono molto soddisfatto di quanto fatto in questi 4 giorni. Mi aspetto un atteggiamento diverso dal punto di vista emotivo. Aspetto tattico? Gli allenamenti sono stati troppo pochi. La mia deve essere una squadra camaleontica. Deve essere in grado di adattarsi all’avversario e a quello che chiede il match nell’arco dei 90 minuti. Nonostante il filotto di sconfitte della Turris mi sento di dire che la squadra ha sempre avuto un atteggiamento propositivo e spavaldo. Non si è mai tirata indietro. Non ci sono gare semplici in questo girone. La sensazione è che sarà una partita scoppiettante. Io non ho mai guardato la carta d’identità dei ragazzi. Voglio una sana competizione in ogni ruolo, la voglia di dimostrare rappresenta la pozione magica per iniziare la risalita”.

Le ultime sui singoli. “Cambiare la posizione a Chiricò? Dopo più di 10 anni di carriera è complicato, non abbiamo avuto molto tempo per preparare qualcosa di veramente diverso. Mi aspetto nuovi movimenti da lui. La squadra spesso ha trovato rifugio nello scaricare la patata bollente a Mino. Ha cercato di trascinare la squadra. Chiedo a Cosimo di rivedere alcune giocate nel corso della sfida come venire incontro, andare lungo e cambiare posizione per dare maggiore imprevedibilità alla manovra. Di Carmine? Sarà a disposizione ma bisogna capire come e quanto. Castellini e Bocic? Mi hanno dato delle ottime sensazioni. Il Catania ha la necessità di creare una struttura forte all’interno dello spogliatoio. Fino a quando sarò qui tenterò di formare uno zoccolo duro di 4-5 calciatori che possano fare da guida a tutti gli altri all’interno dell’organico. Ora al Catania serve una struttura solida dal punto di vista mentale e tecno-tattico“.

Valori in linea, necessaria intensità. “A volte i risultati fanno sembrare una squadra più brutta di quello che è realmente. Ho visto dei valori tecnici in linea con ciò che mi aspettavo. Dovremo ottenere il massimo da questi ragazzi per ottenere più punti possibili. Nel calcio oggi è importante allenare l’intensità pure se la squadra non necessita di questa tipologia di lavoro noi ci concentriamo su questo. Mi sento sempre sotto osservazione con me stesso, ogni giorno. So che c’è una società in grado di giudicare il mio operato. L’importante è vincere gli incontri“.

Lucarelli in rossazzurro oggi e ieri. “Posso solo ringraziare la vecchia società, senza togliere nulla a nessuno, che mi ha permesso di allenare a Catania per ben due volte. Le prime esperienze erano condizionate da una situazione economica che pesava. Eravamo impegnati a 360° dentro e fuori dal campo. Ora lo scenario è diverso, parlo spesso con il vicepresidente Grella: una full immersion nell’ambiente rossazzurro. Sono due modi differenti di vivere la quotidianità. Tutte le volte che sono venuto a Catania mi sono sentito una persona diversa“.