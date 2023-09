Serie C, al "Massimino" il presidente Marani presenta la stagione

Prima del fischio d'inizio di Catania-Crotone, match di apertura del campionato di Serie C 2023/2024, in conferenza stampa allo stadio "Angelo Massimino" sono intervenuti il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e il patron rossazzurro, Ross Pelligra. "Sono venuto per incontrare di nuovo il presidente Pelligra - ha detto Marani -. Oggi con questa partita si apre la nuova stagione. Sarà un momento molto bello e sotto gli occhi di tutti. C’è molta attesa in città e oggi in aeroporto Pelligra era sommerso dalla folla. Sarà uno spettacolo per chi ama il calcio, è tutto esaurito. Faccio le congratulazioni per la promozione dello scorso anno a Pelligra e per quello che ha fatto. Ho chiesto a Grella: se potete vogliamo iniziare la stagione con la prima partita a Catania. Ringrazio anche il Comune per aver fatto i salti mortali. È un giorno di festa".

"Siamo onorati della presenza di Marani oggi al Massimino e di iniziare qui la stagione - ha affermato Pelligra -. Grazie al comune di Catania per la ristrutturazione dello stadio, si è lavorato giorno e notte. La data di scadenza dei lavori inizialmente doveva essere novembre. Godiamoci la giornata di oggi e forza Catania. Sono contento per la risposta dei tifosi, quasi ce lo aspettavamo perché sappiamo l’amore immenso dei tifosi per questa squadra. Del resto già l’anno scorso era quasi sempre sold out. Noi abbiamo ricambiato la loro fiducia con una squadra competitiva. Non vediamo l’ora di regalare una partita di calcio alla città".