Svelato il nuovo pallone del campionato di serie C 

Serie C Girone C

Un altro passo verso il prossimo campionato: il nuovo pallone della Serie C NOW 2024-25 è stato svelato da Lega Pro ed Erreà Sport tramite i rispettivi canali social. Modernità e cura dei dettagli, ma anche tradizione e impatto estetico, è quanto riesce a trasmettere il vero protagonista della prossima stagione sportiva, che rotolerà ogni settimana in sessanta città e in diciannove regioni d’Italia. Il pallone, caratterizzato da un’estetica minimalista, presenta un fondo bianco che mette in risalto le sue linee nette. A catturare l’attenzione è una linea diagonale distintiva, che si snoda attraverso la superficie con tre tonalità distintive: blu, verde petrolio e rosso. Questa combinazione di colori non solo esalta la bellezza del pallone, ma ne sottolinea anche l’originalità e la cura del design.

Realizzato con 14 pannelli, di cui 6 romboidali ispirati al marchio Erreà, questa struttura distintiva ottimizza le prestazioni sul campo. La termosaldatura dei pannelli include uno strato di schiuma poliuretanica e 4 strati di tele di poliestere, con una superficie esterna testurizzata HEXA 1.2 che garantisce una sensibilità elevata e una risposta esplosiva al tocco del piede. Il pallone mantiene le sue caratteristiche in qualsiasi condizione climatica e su ogni tipo di terreno. La certificazione Fifa Quality Pro ne attesta la qualità per l’uso in competizioni professionistiche europee e mondiali. Confermata la presenza, inoltre, dello speciale QR Code attraverso cui sarà ancora possibile immergersi a 360 gradi nel mondo della Serie C NOW, ma con un innovato restyling e con tante altre novità tutte da vivere.

“L’emozione che si prova nel vedere il nuovo pallone di un torneo o di un campionato non ha eguali: riesce a catturare l’attenzione dei più grandi e a far gioire i più piccoli, facendo sognare intere città e milioni di tifosi che immaginano quel pallone entrare in rete. Sono felice di poter presentare il nuovo pallone della Serie C NOW 2024-25 che, sono sicuro, regalerà tanto spettacolo nei sessanta stadi che ospiteranno il nostro campionato. Ringrazio Erreà per averci fornito un prodotto di grande livello che sarà protagonista in oltre mille partite” – ha commentato il presidente Matteo Marani.