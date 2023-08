Catania Fc, gli orari dei primi impegni dei rossazzurri

La Lega Pro ha reso noti gli orari delle prime partite di campionato per la stagione 2023/2024. L'esordio del Catania in casa contro il Crotone in anticipo giorno 1 settembre alle ore 19:45. Fissato il programma delle prime partite del girone C. I rossazzurri affronteranno poi il Brindisi in trasferta (domenica 10 settembre alle ore 20:45), il Picerno al "Massimino" (domenica 17 settembre alle 20:45), il Monopoli fuori casa (giovedì 21 settembre alle ore 20:45) e il Foggia, tra le mura amiche (lunedì 25 settembre alle 20:45).