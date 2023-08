Serie C, Pelligra: "Non mi aspettavo così tanti abbonati, sono contento"

Il presidente del Catania, Rosario Pelligra, ha presenziato all'evento organizzato da Sky Sport in vista della nuova stagione di Serie C ed è stato intervistato dai giornalisti Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano.

"Sono molto contento. Non mi aspettavo così tanti abbonati - ha detto il numero uno rossazzurro -. Io, Vincenzo Grella e Mark Bresciano avevamo fatto una scommessa. Penso che non abbiamo ancora finito: saranno di più. Sono emozionato e pure un po' nervoso per la prima partita con il Crotone. Faremo del nostro meglio. Dico ai tifosi che stiamo lavorando duramente. In questi mesi Grella in pratica non ha dormito. Noi faremo del nostro meglio".