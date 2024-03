Verso Avellino-Catania, le probabili formazioni del match

Un'altra partita importante che serve come ennesimo banco di prova di una stagione fino ad oggi troppo altalenante. Nella 30esima giornata del Girone C della Serie C edizione 2023/24 il Catania affronterà in trasferta alle 18:30 l'Avellino di Michele Pazienza, quarto in classifica. Ad arbitrare la gara Dario Di Francesco di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Marco Matteo Barberis di Collegno e Marco Colaianni di Bari. Il quarto ufficiale è Mario Picardi di Viareggio.

La squadra di casa scenderà in campo con un 3-5-2. In porta Ghidotti e a completamento del pacchetto arretrato dovrebbero giocare Rigione, Cionek e Frascatore. Al centro del terreno di gioco agiranno Ricciardi, Armellino, De Cristofaro, l'ex rossazzurro Rocca e Liotti. In attacco Gori e Sgarbi. Indisponibili Patierno e Varela.

Lucarelli potrebbe tornare alla difesa a tre e mischiare un po' le carte facendo turnover e schierando un 3-4-1-2 con Albertoni tra i pali etnei; in difesa Curado, Monaco e Castellini. In mediana Welbeck e Sturaro con Bouah e Cicerelli esterni. Poco più avanti Tello e nel reparto offensivo Cianci e Costantino. Qualora invece venisse scelto il 4-2-3-1 in difesa giocherebbero Bouah, Curado (Kontek), Monaco e Castellini, mentre in mezzo dovrebbero trovare spazio Welbeck e Sturaro, sulla trequarti Chiarella, Peralta e Cicerelli, con Costantino o Cianci di punta. Assenti Bethers, Rapisarda, Quaini, Di Carmine. Tra gli indisponibili anche Chiricó, alle prese con una fascite plantare in fase acuta.

Le probabili formazioni di Avellino-Catania

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Frascatore; Ricciardi, Armellino, De Cristofaro (Palmiero), Rocca, Liotti; Gori, Sgarbi (D'Ausilio). A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Llano, Dall'Oglio, Palmiero, Pezzella, D'Ausilio, Russo, Marconi, Tozaj. All.: Pazienza

Catania (3-4-1-2): Albertoni; Curado (Kontek), Monaco, Castellini; Bouah, Welbeck (Zammarini), Sturaro (Tello), Cicerelli (Celli); Tello (Peralta); Cianci (Chiarella), Costantino. A disp.: Furlan, Torrisi, Kontek, Haveri, Celli, Zammarini, Ndoj, Peralta, Marsura. All: Lucarelli

I convocati

Questi gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

6 Ndoj

7 Tello

8 Sturaro

9 Costantino

12 Torrisi

13 Bouah

14 Kontek

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

33 Zammarini

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni