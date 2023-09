Verso Catania-Crotone: le probabili formazioni della sfida

Tutto pronto per l'esordio del Catania nel campionato di Serie C, girone C, contro il Crotone di Lamberto Zauli. Al "Massimino" alle 19:45 si apriranno le danze della stagione 2023/2024. Una sfida ricca di suggestioni, tra squadre molto competitive e desiderose di conquistare il salto di categoria, ma anche tra due tifoserie gemellate e piazze particolarmente appassionate.

Il tempo degli esperimenti pre-campionato è dunque terminato, adesso gli allenatori faranno sul serio cercando di schierare sul rettangolo verde l'undici migliore per guadagnare i tre punti. In porta per gli etnei di mister Luca Tabbiani si attende il debutto di Alessandro Livieri, arrivato in prestito con diritto di riscatto (e contro-riscatto) dal Pisa. Lorenzini, squalificato dopo l’espulsione ricevuta in Catania-Sorrento in occasione del match di Poule Scudetto Serie D, sarà assente. Dunque in difesa maglia da titolare per Curado che farà coppia con Quaini o Castellini al centro. Rapisarda e Mazzotta andranno a completare il pacchetto arretrato. Rocca e Zammarini a centrocampo con Rizzo o Ladinetti a contendersi un posto per la cabina di regia. Chiricò e Marsura dovrebbero essere gli esterni d'attacco del 4-3-3 rossazzurro, Di Carmine vorrebbe sin da subito il posto da titolare come prima punta ma è più probabile che sia uno tra Dubickas e Sarao a scendere in campo dal primo minuto in quest'occasione.

In casa Crotone tanti elementi che la difesa dei siciliani dovrà tenere sott'occhio, da Petriccione in mezzo al campo a Pannitteri, D'Ursi e Tumminello davanti. Dietro squadra compatta quella calabrese, ma non imperforabile.

Catania-Crotone: le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Livieri; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Rocca, Rizzo, Zammarini; Chiricò, Dubickas, Marsura. Allenatore: Tabbiani

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Giannotti, Mondonico, Bove, Giron; Felippe, Petriccione; Pannitteri, Rojas, D’Ursi; Tumminello. Allenatore: Zauli

sarà diretta da Simone Galipo’ della sezione di Firenze, coadiuvato da Marco Toce (Firenze) e Simone Piazzini (Prato). Quarto ufficiale Fabrizio Pacella (Roma 2).