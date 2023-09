Serie C, le probabili formazioni di Monopoli-Catania

Il Monopoli sarà il prossimo avversario del Catania. Stasera allo stadio Veneziani il match valido per la quarta giornata di Serie C (girone C) è in programma per le ore 20:45. Si prospetta una grande partita tra due compagni agguerrite.

Il team allenato da Luca Tabbiani, orfano tra gli altri anche di capitan Peppe Rizzo, scenderà il campo con il 4-3-3. Livieri difenderà i pali. Curado e Silvestri dovrebbero essere confermati al centro del pacchetto arretrato. Castellini sarà il terzino destro, mentre sulla fascia opposta ci sarà Mazzotta, attenzione però a Bouah che cerca un'opportunità dal primo minuto. Al centro del rettangolo verde Ladinetti in cabina di regia con Rocca e probabilmente Deli a completamento del reparto. Di Carmine, Chiricò e Marsura i prescelti per la zona offensiva, ma anche in questo caso scalpitano i compagni di squadra che sperano in un piccolo turnover per gli impegni ravvicinati che la compagine rossazzurra dovrà affrontare prossimamente.

La squadra di casa si schiererà invece con il 4-2-3-1. In porta Perina. Fazio, De Santis, Cargnelutti e Ferrini dovrebbero completare il reparto difensivo. De Risio e Hamlili pronti a scendere in campo qualche metro più avanti rispetto ai difensori. Starita sulla trequarti insieme a Borello e D'Agostino. In attacco come unica punta Spalluto.

Arbitra la gara Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino che sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Michele Rispoli di Locri. Il quarto ufficiale è Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

Monopoli-Catania, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; De Risio, Hamlili; Borello, Starita, D'Agostino; Spalluto. All.Tomei.

CATANIA (4-3-3): Livieri; Castellini, Curado, Silvestri, Mazzotta; Rocca, Ladinetti, Deli; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All. Tabbiani.