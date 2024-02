Una delusione dopo l'altra per il Catania: sconfitta pure a Picerno, squadra in confusione

Il Catania non sa più vincere. Falcidiato dalle assenze e senza idee concrete da proporre in campo, i rossazzurri incassano un altro insuccesso nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C, contro il Picerno. A deciderla una rete (1-0) nel primo tempo di Gallo, bravo - seppur lasciato colpevolmente libero di calciare - a trovare la traiettoria perfetta dal limite per insaccare un gol pesantissimo. Delusione e sconforto tra i tifosi etnei, mentre i lucani festeggiano.

Cristiano Lucarelli decide di provare a cambiare pelle alla sua squadra, proponendo il 4-2-3-1 per fronteggiare una delle realtà più sorprendenti del campionato, il Picerno, capace di occupare stabilmente posizioni importanti della graduatoria puntando ad un piazzamento significativo in chiave playoff. Gli etnei vivono un momento particolarmente difficile, condizionato anche dalle numerose assenze, ma principalmente dovuto ad una crisi senza fine dal punto di vista dell'identità e del mordente. Nello schieramento rossazzurro c'è Albertoni in porta; Curado e Monaco centrali difensivi con Bouah e Castellini esterni rispettivamente a destra e sinistra; in mezzo Welbeck e Quaini, mentre in trequarti operano Chiricò, Tello e Cicerelli; Costantino di punta. Modulo speculare per i padroni di casa. Il Picerno schiera Summa a difesa dei pali; Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra in difesa; mediana formata da De Ciancio e Gallo, mentre in trequarti lavorano Graziani, Albadoro ed Esposito; Murano unico attaccante.

Il primo tempo mette in evidenza un Catania troppo timido, capace di provare a tirare pochissime volte e senza mai creare veri pericoli. Chiricò ci prova da lontano, ma non prende bene la mira. Su angolo nuova chance sprecata per le continue imprecisioni che vedono protagonisti quasi tutti i calciatori. Il Picerno, invece, gioca in velocità. Non produce tantissimo, ma riesce ad insinuarsi pericolosamente tra le maglie difensive avversarie più volte. In una circostanza, al 19', i lucani riescono comunque ad andare in rete: ci pensa Gallo a raccogliere un pallone invitante sulla trequarti e tirare da lontano indisturbato. A nulla valgono i tentativi di deviazione, il pallone si insacca a fil di palo, alla destra di Albertoni, che non ci può far nulla. Rossazzurri ancora in palese difficoltà, provano ad affidarsi a lanci lunghi per Costantino che in una circostanza riesce a girarsi e tirare, sparando però troppo alto, vanificando tutto.

Ad avvio di ripresa due cambi in rapida successione per i padroni di casa. Murano viene sostituito da Santarcangelo, poco dopo si fa male Allegretto e deve lasciare il campo: al suo posto c'è Biasiol. Il Catania cerca di farsi vedere con maggiore costanza in avanti. Al 54' Chiricò lavora un buon pallone dentro l'area, supera due avversari e tira, para Summa; sulla ribattuta pallone da spingere in porta per Costantino che, con il portiere fuori causa, spara alto in maniera incredibile dal cuore dell'area piccola. Ancora sprechi dunque per gli etnei che restano sotto. Al 60' Lucarelli decide che è il momento di schierare Di Carmine sul rettangolo di gioco, out Quaini. I cambi si susseguono, mentre in campo regna l'equilibrio con il Picerno che riesce a gestire bene il risultato, rischiando pochissimo. Dal canto suo il Catania deve premere sull'acceleratore, Picerno pronto a sfruttare eventuali spazi. Al 68' Esposito cerca il tiro, ma la sua conclusione viene deviata da un compagno di squadra. Nel finale cambio di assetto per gli ospiti che cambiano ancora e giocano la carta della difesa a tre. La sfida si trascina verso gli ultimi cinque minuti e proprio in queste fasi il Catania prova ad accendersi, cercando i lanci lunghi per le torri. Per questo, infatti, sale tra gli attaccanti pure Monaco. Nel tempo di recupero - cinque minuti di extratime - punizione pericolosissima calciata da Castellini che per poco non centra il bersaglio, il pallone però finisce fuori di un soffio.

PICERNO-CATANIA 1-0 19' Gallo

PICERNO (4-2-3-1): Summa 6; Pagliai 6, Gilli 6.5, Allegretto 6 (48' Biasiol 6), Guerra 6.5; De Ciancio 6.5, Gallo 7; Graziani 6 (77' Albertini), Albadoro 6 (64' Maiorino 6), E. Esposito 6 (77' D'Agostino); Murano 5.5 (46' Santarcangelo). A disp.: Merelli, A. Esposito, Novella, Ciko, Ceccarelli, Pitarresi, Cadili, Petito. All.: Longo 7

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni 6; Bouah 6, Curado 5.5, Monaco 5.5, Castellini 6; Welbeck 6, Quaini 5.5 (60' Di Carmine 5.5); Chiricò 5.5 (71' Chiarella 5.5), Tello 5.5 (71' Kontek 6), Cicerelli 5 (71' Peralta 5.5); Costantino 5. A disp.: Furlan, Fortunato, Rapisarda. All.: Lucarelli 5

ARBITRO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete (Vasto) e Nicolo’ Moroni (Treviglio)

Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari)

AMMONITI: Tello, Cicerelli, Allegretto, D'Agostino

NOTE:

Angoli: 4-4

Recupero: 1'-5'