Serie C, Sarao trascina il Catania verso la vittoria (0-2): segnano Manuel e Bocic

Tre punti d'oro per il Catania a Brindisi. Va ai rossazzurri il recupero del secondo turno di Serie C girone C: gli uomini di Tabbiani regolano l'avversario di giornata nella ripresa con le reti di Sarao e Bocic. Gli etnei provano così a rilanciarsi dopo alcune settimane difficilissime, culminate nella conferenza stampa di ieri al Massimino da parte del vice presidente Vincenzo Grella. Adesso Silvestri e compagni sono attesi da un'altra trasferta a Potenza, un altro test importante per capire se la crisi può essere superata senza drastiche decisioni da parte della dirigenza. Partita dai due volti: deludente il primo tempo, che ha messo in evidenza le solite problematiche dal punto di vista mentale nell'approccio e tecniche nel gioco offensivo; meglio la ripresa in cui il gruppo si è compattato riuscendo a spuntarla.

Il Brindisi scende in campo con Albertazzi in porta, Gorzelewski, Bizzotto e Cappelletti in difesa; in mezzo al campo Valenti e Monti sugli esterni, al centro Cancelli, Petrucci e Lombardi; tandem offensivo composto da Galano e Bunino. Ospiti schierati da Tabbiani con il 4-3-3. Bethers tra i pali, Bouah, Silvestri, Lorenzini e Castellini a completamento del reparto difensivo; in mediana Zammarini, Quaini e Rocca; tridente d'attacco formato da Chiricò, Sarao e Marsura.

Al 3' Catania in avanti, con Sarao che sfrutta una leggerezza di Petrucci che perde la palla in fase di impostazione, ma il tiro da lontano dell'attaccante rossazzurro finisce fuori. La risposta del Brindisi all'8' con una conclusione dal limite dell'area di Galano troppo debole per impensierire Bethers. Partita equilibrata e molto tattica, con molti contrasti a centrocampo. Al 20' Valenti e Lombardi costruiscono una bella azione sulla corsia offensiva di destra, entrando in area di rigore: i padroni di casa reclamano per un intervento difensivo degli avversari ritenuto falloso. Due minuti dopo calcio piazzato per gli etnei, pallone a Sarao che di testa - da ottima posizione - non riesce a schiacciare bene sprecando una buona chance. Azione comunque vanificata dalla segnalazione di un fuorigioco dell'attaccante. Galano ci prova al 32' con una bella azione personale, vanificata da un tiro sbilenco che non crea pericoli al Catania. Match che si trascina avanti senza sussulti, con il Brindisi leggermente più propositivo rispetto ai siciliani che non riescono a sfondare.

La ripresa si apre con due cambi in casa Catania. Dentro Mazzotta e Bocic, fuori Castellini e Marsura: dalla panchina mister Tabbiani vuole provare a cambiare l'inerzia dell'incontro. Al 51' ci prova Chiricò, ma è bravo un difensore - Bizzotto nella circostanza - a chiudere lo spazio per il tiro all'estroso esterno offensivo rossazzurro. Pure nel secondo tempo ritmi soporiferi e poche emozioni. Gli etnei col passare dei minuti cercano di prendere il controllo del gioco, ma non riescono ad arrivare al tiro in maniera efficace. Il Brindisi cambia qualcosa, mandando sul rettangolo verde del Fanuzzi due giocatori: Vona e Fall prendono il posto di Lombardi e Bunino. Al 71' lampo del Catania: Chiricò pennella dalla destra per Sarao che di testa mette in fondo al sacco pescando l'angolino alla sinistra dell'incolpevole Albertazzi. Quattro minuti più tardi grave errore di Albertazzi che sulla pressione di Sarao forza la giocata, sbagliando clamorosamente, ne approfitta Bocic che insacca per il raddoppio. Ancora cambi su entrambi i fronti, da una parte per gestire il risultato e le forze, dall'altra per provare a rientrare in partita. Ma il Brindisi accusa il colpo dell'uno-due avversario, non riuscendo ad organizzare una reazione degna di nota. Così il Catania può gestire serenamente il finale di gara (sei i minuti di extra-time decretati dal direttore di gara), in cui non si registrano particolari pericoli per Bethers e compagni.

BRINDISI-CATANIA 0-2 71' Sarao, 75' Bocic

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi 5; Gorzelewski 5.5 (dal 78' Mazia 6), Bizzotto 6, Cappelletti 6; Valenti 6, Cancelli 5.5, Petrucci 6, Lombardi 5.5 (65' Vona 5.5), Monti 6; Galano 6 (dal 85' Moretti sv), Bunino 5.5 (66' Fall 5.5). A disp.: Auro, Saio, Ceesay, Bellucci, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz. All.: Perrone (squalificato Danucci) 6

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 6, Silvestri 6, Lorenzini 6, Castellini 5.5 (46' Mazzotta 6); Zammarini 6, Quaini 6, Rocca 6 (82' Zanellato sv); Chiricò 6 (78' Chiarella 6), Sarao 7 (87' Dubickas sv), Marsura 5 (46' Bocic 6.5). A disp.: Albertoni, Toscano, Rapisarda, Curado, Maffei, Ladinetti, De Luca. All.: Tabbiani 6

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Alessandro Rastelli (Ostia Lido)

Quarto ufficiale: Simone Palmieri (Avellino)

AMMONITI: Castellini, Silvestri, Zammarini, Bocic, Gorzelewski, Fall

NOTE

Angoli: 4-3

Recupero: / - 6'