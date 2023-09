Serie C, super Di Carmine: il Catania va, 2-0 al Picerno

Il Catania trova il suo bomber e vince la prima partita della stagione 2023/2024. I rossazzurri superano nel match valido per il terzo turno del campionato di Serie C, girone C, il Picerno col risultato di 2-0. Decisiva la doppietta dell'attaccante Samuel Di Carmine, alla prima da titolare con la maglia etnea. Tre punti importanti, a coronamento di un'altra prestazione molto positiva, oggi suffragata anche dal successo portato a casa.

Luca Tabbiani schiera il suo classico 4-3-3 con Livieri in porta; coppia centrale di difesa composta da Curado e Silvestri con Castellini e Mazzotta esterni; in mezzo al campo confermato il trio Zammarini, Rizzo e Rocca; avanti il tridente Chiricò-Di Carmine-Marsura. Dal canto suo Emilio Longo propone un 4-2-3-1 per il suo Picerno. A difesa dei pali c'è Merelli; difesa formata da Pagliai, Gilli, Garcia e Novella; Gallo e Di Ciancio in mediana mentre sulla trequarti operano l'ex Ceccarelli, Albadoro e Graziani; prima punta Murano.

Prime fasi subito veloci e divertenti. Dopo un primo tiro senza pretese degli ospiti il Catania ci prova al 4' con Castellini che mette in mezzo per Mazzotta che tira al volo senza trovare lo specchio della porta. Rossazzurri aggressivi e più volte pericolosi nel cuore dell'area avversaria, ma il Picerno riesce a sventare i pericoli innescati in particolare da Marsura e Chiricò. Col passare dei minuti gli ospiti prendono le misure e la gara si fa più maschia, con più falli e contrasti in mediana. Picerno vicino al goal al 28' con un tiro-cross dalla destra che lambisce il palo con Livieri in controllo. Al 31' padroni di casa in vantaggio: Chiricò viene servito da Di Carmine a centrocampo, l'esterno porta palla e al momento giusto fa tornare la sfera tra i piedi dell'attaccante etneo che nel cuore dell'area controlla e trafigge l'incolpevole Merelli. Il "Massimino" si fa bolgia con il Catania avanti, e la squadra continua a spingere. Al 31' Di Carmine si allarga sulla fascia e scarica il cross che viene raccolto da Marsura, il cui tiro al volo si spegne però sul fondo. Un minuto dopo è Chiricò-show: l'estroso calciatore prende palla al limite dell'area e prova il tiro a giro di prima intenzione col sinistro, solo la sfortura gli dice no e la sfera finisce fuori di un soffio. Al 40' ancora Catania avanti con Rocca che approfitta di un pasticcio di due difensori per tirare, ma la mira è completamente sbagliata. Tre minuti di recupero e squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre con due cambi in casa Az Picerno: in campo Vitali ed Emmanuele Esposito al posto di Graziani e Ceccarelli. I ritmi sono meno intensi rispetto alla prima frazione di gioco. Il Catania ci prova con un paio di azioni manovrate centralmente che però si esauriscono in un nulla di fatto. Al 51' gran parata di Livieri sulla conclusione a botta sicura di Murano dal cuore dell'area di rigore, lasciato colpevolmente solo dalla difesa etnea. La gara prosegue con il Catania saggiamente in controllo. Bouah e Ladinetti sono i primi calciatori rossazzurri a subentrare: escono Castellini e Rizzo. Nel Picerno c'è spazio per Piterrasi e Ciko, fuori Gallo e De Ciancio. Tra il 61' e il 62' padroni di casa due volte a un passo dal raddoppio: prima Zammarini si vede parata la conclusione ravvicinata, poi Di Carmine colpisce la traversa con un colpo di testa. Ma l'appuntamento con il goal è rimandato soltanto di due minuti: Chiricò ancora ispiratore per Di Carmine che in scivolata supera l'estremo difensore avversario. Ovazione per Di Carmine al 74', quando il calciatore viene richiamato in panchina e, stremato, lascia il rettangolo verde per dare spazio a Sarao. Poco dopo Santarcangelo fa il suo ingresso in campo al posto di Albadoro tra le fila del Picerno. Pochi sussulti nella fase finale della partita, solo qualche ripartenza catanese nel tentativo di chiudere i giochi col terzo goal. Negli ultimi minuti subentrano pure Deli (all'esordio) e Bocic. Dopo sei minuti di extra-time il triplice fischio finale dell'arbitro sancisce la vittoria del Catania per 2-0.

Catania-Az Picerno 2-0 Di Carmine 31' e 64'

Catania (4-3-3): Livieri 6.5; Castellini 6 (dal 57' Bouah 6), Curado 6.5, Silvestri 6, Mazzotta 7; Zammarini 7, Rizzo 6.5 (dal 57' Ladinetti 6), Rocca 6 (dal minuto 84' Deli sv); Chiricó 7 (dal minuto 84' Bocic sv), Di Carmine 8 (dal 74' Sarao 6), Marsura 6.5. A disp.: Bethers, Quaini, Maffei, De Luca. Allenatore: Tabbiani 6.5

AZ Picerno (4-2-3-1): Merelli 6; Pagliai 6, Gilli 5.5, Garcia 5.5, Novella 6; Gallo 6 (dal 60' Piterrasi 6), De Ciancio 5.5 (dal 60' Ciko 6); Ceccarelli 6 (dal 46' Esposito E. 6.5), Albadoro 6.5 (dal 76' Santarcangelo 6), Graziani 5.5 (dal 46' Vitali 6); Murano 5.5. A disp.: Summa, Esposito A., De Cristofaro, Allegretto, Biasiol, Guerra, Savarese, Diop. Allenatore: Longo 6

Arbitro: Michele Del Rio (Reggio Emilia)

Assistenti: Franco (Padova) e Morea (Molfetta)

Quarto Ufficiale: Zangara (Catanzaro)

Ammoniti: Ceccarelli, Castellini, Piterrasi, Ladinetti

Espulsi:

Note:

Angoli: 3-3

Recupero 3'-6'

Catania-Picerno: 17.046 spettatori al “Massimino”