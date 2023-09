Serie C, verso Catania-Foggia: le probabili formazioni

Il Catania è pronto ad affrontare il Foggia, questa sera al Massimino alle 20:45, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C. Per gli etnei sarà la quarta partita stagionale, in attesa del recupero col Brindisi a coronamento di un tour de force che tra campionato e coppe metterà alla prova il gruppo allenato da mister Luca Tabbiani.

In difesa l'allenatore della compagine rossazzurra potrà contare su Lorenzini, rientrato dalla squalifica, anche se è probabile l'impiego della coppia Silvestri-Curado con Bouah e Mazzotta sulle fasce. A centrocampo Zammarini verso la conferma dal primo minuto, Ladinetti è in ballottaggio con Quaini, Deli potrebbe prendere il posto di Rocca. Davanti dovrebbe essere riconfermato il duo Chiricò-Di Carmine, si contendono un posto Bocic e Marsura per completare il reparto. De Luca e Sarao scalpitano per avere spazio. Pesante l'assenza di Rizzo che non è riuscito a recuperare dal proprio infortunio.

Foggia in emergenza per l'assenza di diversi calciatori, soprattutto in attacco: indisponibili Beretta, Cucchietti, Frigerio e Tounkara. A difendere i pali rossoneri ci sarà Nobile. Si prevede l'impiego, per il completamento del pacchetto arretrato, di Salines, Carillo e Marzupio. Garattoni e Rizzo esterni con Martini e Di Noia in mediana. Nella zona offensiva, invece, ci saranno Schenetti, Peralta e Tonin.

La partita sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1 che sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ravera (Lodi) e Mattia Regattieri (Finale Emilia). Il quarto ufficiale è Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

Le probabili formazioni del match

Catania (4-3-3): Livieri; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Deli; Chiricò, Di Carmine, Bocic. All. Tabbiani.

Foggia (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Marzupio; Garattoni, Martini, Di Noia, Rizzo; Schenetti; Tonin, Peralta. All. Cudini.