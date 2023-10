Verso Catania-Latina: le probabili formazioni

Il Catania sfiderà oggi il Latina in occasione della gara valida per la settima giornata, davanti al pubblico del Massimino.

I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. Bethers tra i pali e a completare il reparto Castellini, Silvestri, Curado e Mazzotta. Sulla mediana potrebbero giocare Zammarini, Quaini e Rocca. Il tridente d'attacco dovrebbe essere composto da Chiricò, Di Carmine e Marsura.

Sull'altro fronte il tecnico Di Donato non potrà contare sull’infortunato Riccardi, centrocampista scuola Roma. Il mister nerazzurro dovrebbe schierare un 3-5-2 con Cardinali in porta. La difesa dovrebbe essere formata da Rocchi, Cortinovis e Marino. Sugli esterni Del Sole ed Ercolano. Di Livio, Biagi e Cittadino a centrocampo. In fase offensiva ci sarebbero quindi Fabrizi e Fella. È anche possibile che l'allenatore utilizzi il 4-4-2, modulo scelto per la scorsa gara di Coppa Italia.

La gara sarà arbitrata da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano (Isernia) e Ayoub El Filali (Alessandria). Il quarto ufficiale è Stefano Striamo (Salerno).

Le probabili formazioni del match

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Rocca, Quaini, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All: Tabbiani

LATINA (3-5-2): Cardinali; Marino, Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Biagi, Del Sole; Fabrizi, Fella. All: Di Donato