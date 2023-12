Verso Catania-Sorrento: le probabili formazioni

Catania e Sorrento si sfideranno stasera alle 20:45 allo stadio Angelo Massimino in occasione della diciottesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico etneo deve fare i conti con l’infermeria. Tante le indisponibilità: Rizzo, Ladinetti, Sarao, Di Carmine, Bouah e Silvestri. Torna a disposizione De Luca che aveva saltato per squalifica il match di Coppa Italia con il Pescara. Il mister dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Bethers tra i pali. Il reparto sarebbe completato da Rapisarda, Curado, Lorenzini e Castellini. Al centrocampo Quaini e Zammarini con Chiricò, Rocca e Marsura alle spalle di Dubickas.

Assenze anche in casa Sorrento: Chiricallo, Capasso e Marcone però rientra De Francesco. Maiuri dovrebbe schierare il 4-3-3. Del Sorbo in porta e in difesa Todisco, Blondett, Fusco, Loreto. Al centro del terreno di gioco La Monica, De Francesco, Cuccurullo. Nella fase offensiva invece Vitale, Martignago e Scala.

L'incontro sarà arbitrato da Matteo Canci della sezione di Carrara, assistito da Nicola Morea (Molfetta) e Vincenzo Abbinante (Bari). Il quarto ufficiale è Luca Tagliente (Brindisi).

Le probabili formazioni:

Catania (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Curado, Castellini; Zammarini, Quaini; Chiricò, Rocca, Marsura; Dubickas.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, La Monica; Vitale, Martignago, Scala.