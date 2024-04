Torna il Catania versione "campionato": i rossazzurri perdono contro la Virtus Francavilla

Nuova battuta d'arresto per il Catania, battuto 1-0 dalla Virtus Francavilla grazie al gol di Artistico al 56'. Prova deludente, una prestazione incolore, e alla fine fumogeni in campo lanciati dai tifosi rossazzurri. In graduatoria la situazione resta difficilissima, fortissimo il rischio playout. Sfida intensa, a lungo equilibrata ma con gli avversari più precisi e incisivi nelle giocate, gli etnei non riescono mai ad essere lucidi sotto porta come conferma il dato sui tiri in porta del match, infatti non se ne registrano.

I padroni di casa si schierano con il 3-5-2. Branduani in porta, con Dutu, Monteagudo e Gasbarro in difesa; in mezzo al campo operano Carella, Izzillo, Lariibi, Macca e Biondi; davanti spazio a Contini e Artistico. Modulo speculare scelto da Zeoli per il Catania. Albertoni a difesa dei pali rossazzurri, dietro completano il reparto Castellini, Monaco e Celli; a centrocampo Rapisarda, Welbeck, Quaini, Zammarini e Marsura; tandem offensivo Costantino-Di Carmine.

Primi minuti di studio tra le due squadre. Pochi spunti ambo i lati. Al 7' Castellini prova a girare in porta il pallone di testa su calcio d'angolo, la mira è imprecisa. Al 10' la risposta dei padroni di casa allenati da Villa con il diagonale insidiosissimo di Artistico che si stampa sul palo con Albertoni battuto. Prima vera occasione del match. Poco dopo ci prova Costantino che però non riesce ad essere pericoloso. Al 20' altra ghiotta chance per la Virtus Francavilla, Macca spreca malamente un assist al bacio, spedendo da pochi metri il pallone fuori misura rispetto alla porta. Al 26' Albertoni alza sopra la traversa il tentativo da distanza ravvicinata di Izzillo, servito da Artistico. Palla in corner. Il Catania cerca quando può di ripartire, sfruttando il gioco di sponda dei due attaccanti, ma le imprecisioni nei passaggi sono notevoli. Tra le fila pugliesi grande dinamismo da parte dell'ex Biondi che svaria e aiuta la squadra in fase di costruzione del gioco.

La ripresa si apre con un cambio in casa rossazzurra: Cianci prende il posto di Costantino. Tatticamente non cambia nulla. Catania pericolosissimo al 51' con un paio di palloni messi in area di rigore con i giri giusti: nella prima circostanza è Castellini a provare il tiro, il suo tentativo viene però rimpallato; nel secondo caso il pallone viene deviato provvidenzialmente da un difensore avversario sul cross di Celli. Gli etnei cercano di essere più propositivi rispetto ai primi 45 minuti della sfida, ma al 56' è la Virtus Francavilla a passare in vantaggio con Artistico che viene servito magistralmente da Izzillo sul filo del fuorigioco, stoppa perfettamente e finalizza con freddezza segnando una rete pesantissima. Al 59' doppia sostituzione decisa da Zeoli: fuori Rapisarda e Welbeck, dentro Bouah e Chiricò. Al 65' continua la girandola delle sostituzioni. Nel Catania fuori Marsura, in campo Chiarella mentre per i padroni di casa ci sono Garofalo e Neglia per Macca e Contini. La squadra di Villa vuole gestire il risultato. Rossazzurri completamente trasformati in negativo rispetto alla finale di Coppa Italia. Ancora cambi. Tra 74' e 75' sul rettangolo verde c'è Kontek per Monaco nel Catania, Risolo per Izzillo e Nicoli per Carella nella Virtus Francavilla. Le due squadre continuano a giocare provando a lanciare palloni insidiosi dentro le rispettive aree di rigore avversarie, le difese fanno buona guardia. All'84' cross di Chiarella per Di Carmine che tira di prima intenzione colpendo un difensore avversario. Vengono assegnati sei minuti di recupero. Rossazzurri alla ricerca del pari, i pugliesi resistono e non disdegnano la ricerca di spazi per ripartire.

V. FRANCAVILLA-CATANIA 1-0 56' Artistico

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani 6; Dutu 6, Monteagudo 6, Gasbarro 6; Carella 6 (75' Nicoli 6), Izzillo 7 (75' Risolo 6), Lariibi 6, Macca 6 (65' Garofalo 6), Biondi 6.5; Contini 6 (65' Neglia 6), Artistico 7.5. A disp.: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Molnar, Nicoli, Magnati, Accardi, Ingrosso, Cardoselli. All.: Villa 6.5

CATANIA (3-5-2): Albertoni 6; Castellini 5.5, Monaco 5 (74' Kontek 6), Celli 5.5; Rapisarda 5.5 (59' Bouah 5), Welbeck 5 (59' Chiricò 5), Quaini 5, Zammarini 5,5, Marsura 5.5 (64' Chiarella 5.5); Costantino 5.5 (46' Cianci 5.5), Di Carmine 5. A disp.: Donato, Toscano, Kontek, Haveri, Ndoj, Peralta. All.: Zeoli 5.5

ARBITRO: Matteo Centi (Terni)

Assistenti: Marco Croce (Nocera Inferiore) e Davide Conti (Seregno).

Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli)

AMMONITI: Dutu, Cianci, Artistico, Quaini

NOTE:

Angoli 6-2

Recupero / - 6'