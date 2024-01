L'amarezza dell'Acireale per il furto avvenuto allo stadio "Aci e Galatea" 

L'Acireale ha commentato con amarezza il furto avvenuto, in settimana, allo stadio "Aci e Galatea", tramite un comunicato stampa ufficiale. "Scarpe rubate ai calciatori, maglie, tute e calzettoni portati via. Soldi trafugati. Sono oggetti sì, è un danno materiale. Non è questo che fa male, alla fine è un conto inatteso, che in questi mesi la città di Acireale ha dovuto già pagare per strutture sportive e scolastiche. A far male adesso è altro. Il colori granata a terra, il simbolo dell'Acireale Calcio calpestato. Dopo la fatica l'impegno, il sudore, la passione, le paure e i sentimenti forti, siamo costretti ad osservare uno spettacolo simile, a sentire la sensazione di venire oltraggiati da chi, carico di viltà, crede che ogni cosa sia lecita per ottenere un tornaconto personale. La speranza - conclude la nota del club granata - è che questa gente, prima ancora di pagare per quanto fatto, si renda conto che una simile strada non conduce da nessuna parte".

La squadra, che rimarrà ferma, come da calendario, nel weekend agonistico del campionato di serie D, ha proseguito, in questi giorni, la preparazione agli ordini di mister Sasà Marra e del suo staff tecnico in vista della partita di domenica 28 gennaio in casa del San Luca.