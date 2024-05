Le parole di Savanarola e Marra esaltano il quinto posto dell'Acireale 

Grande entusiasmo nello spogliatoio dell'Acireale dopo la vittoria per 1 a 0 contro la Sancataldese, valsa l'accesso ai playoff del campionato di serie D. “È stato il giusto premio per la stagione che abbiamo disputato - ha dichiarato il match winner e capitano Giuseppe Savanarola -. Per noi è stato un eccellente girone di ritorno, i playoff non erano il nostro obiettivo iniziale, ma siamo tutti contenti per averli raggiunti. La società ha sempre messo la faccia nel bene e nel male e merita questo risultato. Adesso andremo su un campo difficile, ma non abbiamo nulla da perdere”. Proprio riguardo la sfida al Siracusa al primo turno degli spareggi, ha poi commentato: “Siamo una buona squadra, sono sicuro che onoreremo al meglio l'impegno, che ci siamo guadagnati. Speriamo che questo possa essere un piccolo step per poter crescere ulteriormente in futuro”.

Fanno eco le parole del tecnico Sasà Marra: “Sappiamo benissimo in che ambiente lavoriamo, siamo in una piazza molto esigente. I ragazzi hanno confermato un lodevole attaccamento, abbiamo onorato la maglia. Non è mai semplice, sono molto felice per i calciatori e per come hanno saputo adattarsi alle nostre esigenze, ci tengo davvero tanto a ringraziarli”. Infine, ha voluto sottolineare: “Al mio arrivo avevo detto di avere un conto in sospeso con la piazza di Acireale, adesso penso di averlo in parte ripagato. Siracusa? Ora bisogna festeggiare, poi andremo al "De Simone" sapendo le difficoltà che troveremo in una partita del genere”.