Furto allo stadio "Aci e Galatea", rubati borsoni e tute dell'Acireale 

Brutta sorpresa per l'Acireale. "Nel corso della notte, tra mercoledì e giovedì, dei malviventi sono entrati allo stadio "Aci e Galatea" - si legge nella nota facebook del club granata -, mettendo a soqquadro i vari ambienti della struttura. Hanno rubato vestiario (tute, borsoni e calzettoni) e scassinato, danneggiandola, la macchina del caffè. Dei fatti sono state prontamente informate le autorità militari e civili".

Un espisodio grave, avvenuto in una settimana di stop agonistico dopo la sconfitta incassa dall'Acireale al "Granillo di Reggio Calabria. La squadra allenata da Sasà Marra ha riposato nel turno infrasettimanale del campionato di serie D e farà la stessa cosa pure domenica per via di un calendario a dir poco "bizzarro". Savanarola e compagni torneranno in campo il 28 gennaio per affrontare in trasferta il San Luca.