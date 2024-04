Mister Marra amareggiato per la vittoria mancata dal suo Acireale  

Ha lasciato l'amaro in bocca all'Acireale il pareggio (1-1) agguantato dall'Akragas in pieno recupero, come traspare dalle parole del tecnico granata Sasà Marra, pronunciate al termine del match: “C’è tanta amarezza, perché stavamo controllando. Abbiamo peccato nella gestione del pallone negli ultimi minuti. Ho cercato di blindare il risultato perché Maltese aveva un problema alla spalla: ci siamo messi a tre dietro, con la sostituzione di Vaccaro, ma poi un cross della disperazione li ha portati al gol. Nulla cambia però. La squadra ha dimostrato carattere, non era facile giocare su questo campo, loro hanno costruito la loro salvezza qui. Noi dobbiamo, comunque, essere arrabbiati. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, e ora, per raggiungere un obiettivo speciale, dobbiamo essere bravi in ogni partita. I ragazzi sono dspiaciuti perché ci tenevano tantissimo, soprattutto per i tifosi, che sono venuti in tanti”.

Sull’importante sfida di domenica contro il Real Casalnuovo ha poi spiegato: “Verrà ad Acireale una signora avversaria, che sta facendo un gran campionato, così come noi. Ricordo che fino a poco tempo fa un cammino del genere era insperato. Il Real Casalnuovo era dodici punti avanti e li abbiamo recuperati tutti. Bisogna elogiare i calciatori per questo”.