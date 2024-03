L'Acireale sogna i playoff, parola del match winner Cangemi 

C'è soddosfazione nell'ambiente Acireale dopo il successo per 1 a 0 conquistato contro la Vibonese. “Per noi è stata una grande vittoria, l’obiettivo era quello di battere una delle squadre davanti e ci siamo riusciti - ha dichiarato il tecnico Sasà Marra -. Bisogna essere felici di quanto visto, ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato carattere e attaccamento, si riconoscono nella piazza. Questo gruppo va ringraziato anche per il sacrificio, visto che diversi di loro avevano qualche piccolo problema fisico”. Sul finale di stagione ed i prossimi impegni, l'allenatore dei granata va un passo alla volta: “Pensiamo una gara dopo l’altra. Ad Agrigento bisognerà cancellare quanto appena fatto e dare il massimo. È necessario tenere a mente la prestazione di Ragusa e cercare di evitare qualcosa di simile”.

Anche il match winner, Alessandro Cangemi, al primo gol con la maglia acese, si è rivolto alla stampa: “Per noi era una gara importante, credo sia stata preparata bene da mister Marra durante la settimana. La rete in rovesciata? Ho visto la palla di Cicirello e ho provato: fortunatamente è andata bene. Lo dedico alla mia famiglia, loro macinano chilometri per me”. Infine, i suoi propositi per il finale di stagione: “Stare bene fisicamente e portare l’Acireale ai playoff”.