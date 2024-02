Zuppel fa sorridere l'Acireale: "avevamo bisogno di questa vittoria" 

L'Acireale si è assicurata la seconda vittoria in trasferta in questo campionato di serie D, battendo 1 a 0 il Portici. Al termine della gara, il tecnico Salvatore Marra ha parlato in conferenza stampa. “Inizialmente non riuscivamo ad avere la giusta comunicazione in campo, faticavamo nelle uscite. È stato necessario un grande sforzo fisico, ma penso che il successo sia meritato. Dispiace un po’ perché potevamo chiuderla prima, ma va bene così. Adesso ci prendiamo questi tre punti, che ci consegnano ulteriore consapevolezza. Zuppel? Ha caratteristiche diverse dagli altri, la dirigenza è stata brava a scovarlo e può migliorare ancora”. Sulle emozioni dal punto di vista personale, ha dichiarato: “E' il mio primo brindisi fuori casa, ci tenevo tanto. I ragazzi stanno dando l’anima, i tifosi chiedono questo e penso possano essere felici. Su di loro devo dire che ci mancano, non venivano in trasferta da molto e non volevamo deluderli. L'obiettivo era quello di vederli felici e forse da lì è scattata la scintilla”.

Anche il match winner Diego Zuppel è intervenuto ai microfoni: “Nei primi quarantacinque minuti ci sono state diverse difficoltà, eravamo organizzati male. Nel secondo tempo, abbiamo cambiato, invece, totalmente atteggiamento, ed è stata una grande prova di carattere. Sono contento, chiaramente, per la prestazione del gruppo e per la mia rete: ne avevamo bisogno dopo la delusione di mercoledì”. Infine, un punto sulla squadra e la dedica: “Possiamo crescere molto, siamo contenti e lavoriamo per tornare in campo ancora più forti. A chi dedico il gol? Alla mia famiglia”.